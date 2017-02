WhatsApp auf dem Computer benutzen? Dann brauchst Du WhatsApp Web! Mehr als eine Milliarde User nutzen die App bereits auf ihrem Smaprtphone. Da heutzutage jedoch fast täglich an Laptops und PCs gearbeitet wird, gibt es auch eine Möglichkeit WhatsApp auf diesen Geräten zu benutzen.

WhatsApp Web ist eine praktische Erweiterung des Messengers - das müsst ihr darüber wissen:

Was ist WhatsApp Web?

WhatsApp Web ermöglicht es uns, alle Nachichten auch auf dem Computer oder Laptop lesen und verschicken zu können. Seit 2015 gibt es WhatsApp Web für Android, Windows Phone und Blackberry, mit etwas Verspätung kam auch eine Version für iOS dazu.

Ist WhatsApp Web kostenlos?

WhatsApp Web ist kostenlos! Nutzer können sich also problemlos auf web.whatsapp.com anmelden und den Service umsonst nutzen.

Wie meldet man sich auf WhatsApp Web an?

Um sein Smartphone mit WhatsAppWeb zu verbinden, muss erstmal die App auf dem jeweiligen Smartphone geöffnet werden. Ebenso muss man im Browser am PC oder Laptop WhatsApp Web unter web.whatsapp.com öffnen.

Nachdem man diesen Schritt ausgeführt hat, wird ein QR-Code angezeigt, den man mit seinem Smartphone scannen muss. Danach werden sowohl auf deinem Smartphone als auch Deinem Computer Deine Chats angezeigt. Du brauchst nur eine funkinierende Internetverbindung oder musst mit einem WLAN verbunden sein.

Ist WhatsApp Web sicher?

Das klingt alles ziemlich einfach. Doch ist WhatsApp Web auch sicher? Da man sich auf mehreren Computern auf WhatsApp Web anmelden kann, darf man nicht die Übersicht verlieren, auf welchen Rechnern man noch eingeloggt ist. Um zu verhindern, dass auf diese Weise andere Nutzer Zugriff auf Deine Daten zu bekommen, bietet WhatsApp eine praktische Übersicht mit allen über WhatsApp Web verknüpften PCs an. Von daher ist es empfehlenswert, die PC-Version vom Messenger nur Zuhause zu benutzen.

WhatsApp Web ist im Endeffekt also eine praktische Variante für Nutzer, die öfter am Laptop bzw. PC sitzen als am Smartphone :)

