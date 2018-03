Geheime Freundschaft: Ariana Grande und Demi Lovato sind Besties

Wer hätte das Gedacht? Die beiden Popstars Ariana Grande und Demi Lovato sind Besties ....

Wahre Freundschaft

Gute Freunde sind schwer in Hollywood zu finden, aber Demi Lovato schätzt sich glücklich, dass sie eine wahre Freundin wie Ariana Grande an ihrer Seite hat. Die "Tell Me You Love Me" -Sängerin ziert das März-Cover von "Billboard", indem sie über ihre Freundschaften mit anderen Popstars erzählt.

"Wenn Ariana Grande und ich abhängen, ist es super cool", gesteht Demi. "Die Leute, die nicht bereit sind, mit dir zu Hause zu chillen, sind die Art von Leuten, die einfach nur mit dir gesehen werden wollen." Ari und Demi stehen sich ziemlich nah und pflegen eine wahre Freundschaft. Schön zu sehen, dass es auch in Hollywood echte Besties gibt.