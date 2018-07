G-Eazy und Halsey: Plötzliche Trennung!

Rapper G-Eazy (29) und Sängerin Halsey (23) galten als das absolute Traum-Paar. Doch jetzt haben sie sich getrennt!

G-Eazy & Halsey: Beziehungspause oder krasse Trennung?

Im Herbst 2017 fingen Halsey und G-Eazy an, sich zu daten und teilten das auch gleich mit ihren Fans. Neben süßen Couple-Fotos und Liebes-Postings nahmen die beiden Musiker im Dezember 2017 sogar zusammen ein Liebes-Duett auf: "Him and I". Der Song hielt sich wochenlang in den deutschen Top 10 und spätestens seit seinem Release feierten alle das Power-Couple! Doch vor ein paar Stunden verkündete Halsey dann auf ihrem Instagram-Account das Liebes-Aus der beiden:

Halsey verkündete die Trennung am 3. Juli bei Instagram instagram/iamhalsey instagram/iamhalsey

Die Sängerin schreibt: "Ich glaube, ich muss meine Fans informieren. G-Eazy und ich nehmen uns eine Auszeit voneinander. Ich werde mich in kommender Zeit mir selbst und meiner Karriere widmen. Ich wünsche ihm das Beste." Zudem löschte die 23-Jährige allerdings alle Instagram-Bilder der beiden zusammen. Na, das hört sich ja eher nach einer miesen Trennung an… G-Eazy hingegen ließ sich auf Social Media nichts anmerken, viel lieber feiert er derzeit sein Leben in Paris.

Halsey: Sie hängt wieder mit ihrem Ex ab

Die Trennungs-News kommen sehr plötzlich, da die beiden Musiker bisher immer total happy wirkten. Es soll aber laut dem Freundeskreis der beiden schon länger zwischen Halsey und G-Eazy gekriselt haben: Letzten Donnerstag performte G-Eazy auf einem Konzert von Post Malone. Laut anderer Gäste sollen sich die beiden schon da sehr distanziert zueinander verhalten haben. Und als Halsey das Konzert auch noch mit einem anderen Mann – nämlich Rapper Machine Gun Kelly (28) – verließ, fing die Gerüchte-Küche an zu brodeln. Krass: Halsey soll Machine Gun Kelly bereits im letzten Jahr gedatet haben, kurz darauf kam sie aber mit G-Eazy zusammen. Für G-Eazy bestimmt ein Schock! Denn wer sieht seine Ex schon gern mit ihrem Verflossenen? Für den Rapper scheint es zur Zeit allgemein nicht so gut zu laufen – im Mai wurde der Musiker nämlich in Schweden festgenommen, nachdem er Kokain mit sich führte. Aber noch scheint nichts verloren – vielleicht finden er und Halsey ja schon bald wieder zusammen…

