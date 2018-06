Fußball-WM 2018: 5 Last Minute Snapchat-Tipps für das erste Deutschland-Spiel

Die Fußball-Weltmeisterschaft hat bereits begonnen, aber irgendwie bist du immer noch nicht so richtig in Stimmung? Kein Problem, denn wir erklären dir in fünf Schritten, wie du dank Snapchat doch noch das richtige WM-Feeling bekommst und dich perfekt auf das erste Deutschland-Spiel am Sonntag vorbereiten kannst!

1. Verpasse deinem Bitmoji das perfekte WM-Outfit

Snapchat hat sich mit adidas und Nike zusammengetan! So kannst du dein Bitmoji immer passend kleiden – ganz egal, welcher Mannschaft deine Fan-Liebe gilt. Wenn du also Deutschland-Fan bist, kannst du dein Bitmoji in ein Deutschland-Trikot stecken und an Tagen, an denen kein Deutschland-Spiel stattfindet, ziehst du ihm einfach ein anderes Trikot an, um deine Sympathien für die Mannschaft zu zeigen, die am jeweiligen Tag antritt.

So geht’s: Lade dir „Bitmoji“ aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter und erstelle deinen eigenen Avatar! Jetzt kannst du dein Bitmoji mit dem Trikot deines Lieblings-Teams ausstatten. Öffne dann deine Snapchat-App und tippe links oben auf dein Profil-Symbol, um dein Bitmoji deinem Profil hinzuzufügen.

Snapchat

2. Gönn dir selbst den ultimativen WM-Look

Als Snapchat-User kennst du natürlich die vielen witzigen Filter, mit denen du dein eigenes Gesicht verzieren kannst. Jetzt kannst du dich quasi selbst mit den Deutschland-Farben bemalen, dir witzige Fußball-Themen-Brillen oder ein Paar Ohren im Deutschland-Flaggen-Style aufsetzen. Probier es aus, du wirst es lieben!

Check hier dein persönliches WM-Horoskop!

3. Erstelle den coolsten WM-Snap

Mithilfe der Botmojis, der Filter und einiger lustiger WM-Sticker wird deine Begeisterung für die Weltmeisterschaft langsam immer größer – und die willst du natürlich teilen! Und das machst du am einfachsten mit einem Snap! Poste deinen Lieblings-Snap in „Our Story“ – so hast du auch die Chance, vom Editorial-Team für die offizielle World Cup Story auf Discover ausgewählt und ein Teil der 20 besten Snaps des Tages zu werden!

Snapchat

4. Checke die krassesten WM-News dank Snapchat

Auf Snapchat Discover kannst du alles, was im WM-Austragungsland Russland gerade so abgeht, rund um die Uhr verfolgen! So verpasst du keine News rund um deine Fußball-Stars! Oder du folgst deinen Lieblings-Fußballern wie Özil, Neymar oder Griezmann einfach selbst auf Snapchat und lässt dich überraschen, was die Supersportler live vor Ort so posten.

5. Erlebe die besten Fußball-Momente live mit deinen Freunden

Ist das Spiel deiner Lieblings-Mannschaft erst mal in vollem Gange, kannst du dich gleichzeitig mit deinen Freunden und anderen Fans austauschen und ihr könnt euch gegenseitig auf dem Laufenden halten! Werde Teil einer Group Story und versehe deine Snaps mit krassen Filtern, die den Spielstand in Echtzeit aktualisieren und teilen. So seid ihr alle live mit dabei!

Die neue BRAVO ist jetzt im Handel erhältlich!