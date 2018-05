Am Sonntag, dem 14. Juni ist es endlich so weit: Die Fußball Weltmeisterschaft 2018 wird von Gastgeber Russland mit dem Spiel gegen Saudi-Arabien eröffnet. Die Eröffnungsfeier und das damit verbundene Auftaktspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien der WM Gruppe A findet vor rund 81.000 Zuschauern im ausverkauften Luzhniki-Stadion in Moskau statt. Dort wird auch das WM Finale 2018 am 15. Juli um 17:00 Uhr ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 17:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (18:00 Uhr in Moskau). Rund eine Milliarde Menschen werden die Eröffnung vorm TV mitverfolgen.

Im Luzhniki-Stadion in Moskau findet die Eröffnung statt. Michael Regan/Getty Images

Die Gruppen der Fußball WM 2018

32 Mannschaften aus der ganzen Welt kämpfen bei der Fußball Weltmeisterschaft 2018in Russland um den begehrten WM-Pokal. Die teilnehmenden Teams wurden in acht WM-Gruppen aufgeteilt (A-H). Jede Gruppe besteht aus vier Mannschaften, die jeweils gegeneinander spielen. Am Ende der Vorrunde ziehen die beiden besten Mannschaften einer Gruppe ins Achtelfinale ein.

Gruppe F: Deutschland - Mexiko - Schweden - Südkorea

Gruppe A: Russland - Saudi-Arabien - Ägypten - Uruguay

Gruppe B: Portugal - Spanien - Marokko - Iran

Gruppe C: Frankreich - Australien - Peru - Dänemark

Gruppe D: Argentinien - Island - Kroatien - Nigeria

Gruppe E: Brasilien - Schweiz - Costa Rica - Serbien

Gruppe G: Belgien - Panama - Tunesien - England

Gruppe H: Polen - Senegal - Kolumbien - Japan

Kann Deutschland seinen WM Titel verteidigen?

Die deutsche Mannschaft ist amtierender Fußball Weltmeister. Vor vier Jahren gewann die deutsche Elf die WM in Brasilien, besiegte im Finale Argentinien nach Verlängerung mit 1:0 (113. Minute durch Mario Götze). Damit holte Deutschland bereits den vierten WM Titel. In diesem Jahr hat Deutschland damit die einmalige Chance Rekordweltmeister zu werden und zu Brasilien (5 WM Titel) aufzuschließen. Doch das wird alles andere als einfach: In der 88-jährigen WM Geschichte schafften es bislang nur zwei Mannschaften ihren Titel zu verteidigen - Italien (1930/1938) und Brasilien (1958/1962).