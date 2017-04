Frozen 2: Die Fortsetzung von Elsa kommt 2019 in die Kinos!

Juhu! Es wird eine Fortsetzung von der Eiskönigin Elsa, Prinzessin Anna und Schneemann Olaf geben - "Frozen 2" kommt 2019 in die Kinos!

Wann kommt Frozen 2 in die Kinos?

Dass es eine Fortsetzung von "Frozen" geben wird, ist schon länger bekannt. Nun verkündete Disney aber endlich das genaue Datum. Der Starttermin für "Frozen 2" ist der 27. November 2019 in den USA. Der Film wird vermutlich nur wenig später in die deutschen Kinos kommen!

Frozen 2 is coming to theaters November 27, 2019! pic.twitter.com/iW4JR2RSfm — Disney Animation (@DisneyAnimation) 25. April 2017

Worum geht's in Frozen 2?

Über die Story ist bislang leider nichts bekannt. Fest steht lediglich, dass auch Idina Menzel wieder als Elsa zu hören ist. Außerdem sind auch Kristen Bell (Anna) und Josh Gad (Olaf) wieder am Start! Wir sind jetzt schon ganz gespannt!

Die Story: DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN

In "Frozen" wird die Geschichte der furchtlosen Königstochter Anna erzählt, die sich – in Begleitung von Kristoff und seinem treuen Rentier Sven, genauso wie dem lustigen Schneemann Olaf – auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Schwester Elsa zu finden. Die hat das Königreich nämlich mit ihren eisigen Kräften in einem starken Dauer-Winter gefangen halten. Anna und Kristoff nehmen den Wettkampf gegen die Zeit auf und befreien Elsa.

Frozen: Anna, Olaf und Kristoff. Disney

Diese Disney-Filme erwarten uns noch:

