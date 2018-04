Freundschaft Plus: Sex mit dem besten Freund?

Wenn Freunde miteinander schlafen, OHNE ein Paar zu sein, nennt man das Freundschaft Plus. Aber Ist Sex mit dem besten Freund eine gute Idee? Kommt drauf an! Manchmal klappt das ganz gut, man kennt sich schließlich, vertraut einander und teilt Geheimnisse. Warum also nicht auch sexuelle Erfahrungen teilen, ohne sich gleich in eine feste Beziehung zu begeben!? Doch sie hat auch ihre Tücken, die Freundschaft Plus. Wir erklären Vor- und Nachteile.

Vorteile:

Beide kennen sich schon gut.

Beide haben vielleicht schon öfter über Sex miteinander gesprochen.

Das Vertrauen unter Freunden ist da.

Es gibt liebevolle Gefühle füreinander.

Man sieht sich ohnehin öfter und kuschelt ab und zu. Da ist die Anbahnung leicht.

Beide kommen sich noch näher, als Freunde es ohnehin schon tun. Die intimste Art der Freundschaft also.

Keiner will den anderen verletzen oder ausnutzen

Nachteile:

Einer könnte auf den Geschmack kommen und vielleicht doch eine Beziehung wollen

Sex verändert eine Freundschaft auf ungeahnte Weise. Keiner weiß, wie es danach sein wird.

Die Treffen könnten sich immer mehr um Sex drehen als früher, wo die Freundschaft, Spaß und miteinander reden im Mittelpunkt standen.

Eure Freunde könnten „nerven“, warum ihr dann nicht gleich zusammen kommt. (Tipp: Nicht drüber reden. Einfach machen...)

Mit Sex aufzuhören und eng befreundet zu bleiben kann sich wie ein Rückschritt anfühlen oder ein komisches Gefühl hinterlassen.

Wenn einer in eine Beziehung geht, entsteht beim anderen oft Eifersucht, auch wenn eine Freundschaft Plus das erlauben sollte.

Wie entscheiden?

Das ist immer eine individuelle Sache. Wichtig ist, dass jeder weiß, worauf er/sie sich einlässt. Vorher darüber reden erspart so manchen Stress, wenn auch nicht jeden. Es gibt Freunde, die Freundschaft Plus über längere Zeit genießen. Andere machen es nur ein Mal oder ein paar Mal. Manche merken, dass die doch ganz zusammen sein wollen statt eine unverbindliche Freundschaft Plus Sache zu haben. Es muss zu beiden passen, was passiert. Feste Regeln gibt es nun mal in der Liebe keine.