Freshtorge: Der YouTuber wird Vater!

OMG wie schön! YouTuber Freshtorge alias Torge Oelrich und seine Freundin Sophie Jordan bekommen ein Baby! Die beiden sind seit vier Jahren ein Paar und total happy.

Freshtorge verkündete die freudige Nachricht bei Instagram. Er teilte ein Foto von Sophie Jordans Bauch und schrieb dazu:

"Hey ihr Lieben! Es gibt da etwas schönes, was ich gerne mit Euch teilen möchte. Viele von Euch wissen ja, dass ich seit einigen Jahren mit meiner wunderbaren @sophiejordi zusammen bin. Wir sind überglücklich und freuen uns Euch erzählen zu können, dass wir bald Eltern werden! Wieso ich das öffentlich mache? Ich möchte unbedingt den Gerüchten entgegen wirken nach dem Motto: Ist da nun ein Babybauch oder nicht?? Somit kann die Klatsch-Presse gar nicht erst anfangen zu spekulieren – haha! Wir freuen uns wahnsinnig, Euch dies heute erzählen zu können, jedoch wird es keine Youtube-Schwangerschafs-Doku geben wie bei Peggy und Joell, noch werde ich jeden Babypups posten!! Sobald das Baby geschlüpft ist, werde ich es euch wissen lassen. Also keep cool herzliche Grüße, Euer torge"