Flirten: Welche Sternzeichen passen zusammen?

Du willst wissen, wie gut dein Schwarm mit deinem Sternzeichen harmoniert? Check hier aus, welche Tierkreiszeichen wirklich zusammen passen und welche eher unter einem schwierigen Stern stehen.

Widder – 21. März bis 20. April

Diese Sternzeichen matchen: Der Widder steckt voller Power und der Wassermann voller crazy Ideen. Ein echtes Power-Couple, das von allen beneidet wird. Denn so viel Harmonie gepaart mit Energie gibt‘s selten. Coolness pur! Widder und Widder ist eine tolle Kombi, weil das ehrgeizige Feuerzeichen in der Liebe genau weiß, was es will. Hier wird’s richtig emotional. Eine echt harmonische Zeit erlebt der Widder mit dem Krebs – beide haben dieselben Interessen.

No Go: Der bodenständige Stier liebt Gewohnheiten und feste Rituale, was der Widder für völlig überbewertet hält. Keine besonders einfache Verbindung, hier muss der Widder viele Kompromisse eingehen. Und dem energiegeladenen Skorpion sollte der impulsive Widder flirttechnisch lieber aus dem Weg gehen.

Stier – 21. April bis 20. Mai

Diese Sternzeichen matchen: Der selbstbewusste Stier will bei seinem Flirtpartner ganz er selbst sein und in einer Beziehung zu seiner Meinung stehen können. Bei einer Jungfrau kann der Stier so sein, wie er ist und muss sich nicht verstellen. Super Like! Auch mit einem anderen Stier erlebt dieses Erdzeichen ein Happy End!

No Go: Der Widder ist viel zu spontan für den Stier, das geht auf Dauer meist nicht gut. Genau wie der Stier, legt der Löwe viel Wert auf coole Dinge im Leben und hat richtig viel Power, doch das reicht oft nicht, um miteinander happy zu werden. Der freche Wassermann legt viel Wert auf Styling, will ständig neue Trends ausprobieren, was der solide Stier zu anstrengend findet.

Zwillinge – 21. Mai bis 21. Juni

Diese Sternzeichen matchen: Zwillinge lieben ihren Freiraum und stecken voll verrückter Ideen. Genau wie der Wassermann, diese beiden Luftzeichen passen top zueinander. Mit einem Schützen startet der Zwilling so richtig durch. Beide können quasi nicht still sitzen, lernen ständig neue Leute kennen und probieren neue Hobbys aus. Hey, Dreamteam!

No Go: Der Zwilling ist auf jeder Party zu finden, liebt es abzudancen und will so viel erleben, wie möglich. Für den Steinbock ist das too much, er findet den Zwilling eindeutig zu quirlig ;( Eine Jungfrau ist zu unflexibel! Dieses Sternzeichen geht am liebsten nach einer To-do-Liste vor, was der Zwilling voll creepy findet.

Krebs – 22. Juni bis 22. Juli

Diese Sternzeichen matchen: Krebs und Fische: Hier haben sich zwei Träumer gefunden, die gemeinsam auf Wolke Sieben schweben. Die Realität noch schöner als jeder Traum! Der Krebs hat eine echt ausgeprägte romantische Ader, die er gemeinsam mit dem Widder ausleben kann. Candlelight-Dinner oder Tretbootfahren – Krebs und Widder sind auf jeden Fall am Start!

No Go: Der Krebs kriegt gar nicht genug von seinen Flirtpartnern. Egal ob im Real Life oder über Snpachat & Co. Das ist dem Schützen, der seinen Freiraum braucht, zu viel. Kleine Liebesbewiese und viel kuscheln stehen beim Krebs ganz oben auf der Wunschliste, zu viel für den nüchternen Steinbock.

Löwe – 23. Juli bis 23. August

Diese Sternzeichen matchen: Der Löwe steht gern im Mittelpunkt, hat ein riesen Ego und ist eine echte Rampensau. Die gechillte Waage weiß damit umzugehen und den Löwen auch mal zurecht zu weisen. Hier steht Fun auf dem Programm! Ihre eigene Party feiern Löwe und Skorpion: Feuer und Wasser kommen sich hier nicht in die Quere.

No Go: Mit einem weiteren Löwen gibt’s Beef, denn zwei Alphatierchen vertragen sich nicht. Es kann schließlich nur einen Anführer geben ;) Der Fisch ist für den Löwen eine Spur zu „durchgeknallt“. Allerdings nicht immer. Manchmal treffen hier auch zwei kreative Köpfe aufeinander, die super harmonieren.

Jungfrau – 24. August bis 23. September

Diese Sternzeichen matchen: Die Jungfrau macht sich manchmal viel zu viel Gedanken, der Stier hilft hier, Ordnung reinzubringen und sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Am besten chillt die Jungfrau mit dem Wassermann, der genauso gern kuschelt wie sie selbst.

No Go: Planung und Organisation sind der Jungfrau im Gegensatz zum Zwilling extrem wichtig. Hier liegt zu viel Spannung in der Luft. Die Waage braucht einen Partner, der zu jeder Tages und Nachtzeit erreichbar ist, das ist nix für Jungfrauen.

Waage – 24. September bis 23. Oktober

Diese Sternzeichen matchen: Bei Waagen und Löwen liegt Harmonie in der Luft. Beide lieben Komplimente, schlafen gern aus und halten sich mit WhatsApp & Co. auf dem Laufenden, wenn sie sich mal ein paar Stunden nicht sehen. Waagen im Doppelpack funktionieren unfassbar gut, allerdings ist die Eifersucht hier oft ein Brennpunkt.

No Go: Lieber Finger weg von durchstrukturierten Jungfrauen, die bringen Waagen schnell auf die Palme. Der Skorpion will sich seine Finger nicht verbrennen, denn die Waage flirtet unheimlich gerne – zu viel für den Skorpion.

Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Diese Sternzeichen matchen: Den idealen Partner findet der nachdenkliche und sehr emotionale Skorpion im sensiblen Krebs. Nur wenn ihr euch mal zofft, kann es ungemütlich werden, da beide Sternzeichen zu Gefühlsausbrüchen neigen und schnell zickig werden. Auch Fische und Skorpione sind eine super Mischung! Der kreative Fisch regt den ordnungsliebenden Skorpion zu wahren Höhenflügen an. Hier knistert es richtig in der Luft und die Liebesfunken sind zu spüren :)

No Go: Skorpione und Widder sind echte Kämpfernaturen, die sich gegenseitig runterziehen, weil sie ihren eigenen Willen durchsetzen wollen. Die Quasselstrippe Zwilling ist dem Skorpion zu viel.

Schütze – 23. November bis 21. Dezember

Diese Sternzeichen matchen: Mit Wassermännern haben Schützen jede Menge Fun und kommen gemeinsam auf die verrücktesten Ideen. Bauchkribbeln deluxe gibt’s mit einer Waage, die sehr harmoniebedürftig ist.

NoGo: Der Krebs klammert ganz schön, zu viel für den freiheitsliebenden Schützen. Mit dem Stier gibt es schnell Krach, das fängt schon bei der Filmauswahl an …

Steinbock – 22- Dezember bis 20. Januar

Diese Sternzeichen matchen: Schmetterlinge im Bauch haben Steinböcke bei Jungfrauen, die genauso gechillt durchs Leben gehen, wie sie selbst. Waagen machen das Leben von Steinböcken aufregender und schleppen sie mit zum Cliquentreffen, die der Steinbock sichtlich genießt.

No Go: Der quirlige Zwilling will jede Party unsicher machen, während der Steinbock auf der Couch in Ruhe netflixen will. Der Fisch schafft es nur schwer, das Herz des zurückhaltenden Steinbocks zu erobern.

Wassermann – 21. Januar bis 19. Februar

Diese Sternzeichen matchen: Es liegt Liebe in der Luft! Und zwar bei Wassermännern und Widdern. Aufregender und glücklicher als diese Verbindung ist sonst kaum eine. It’s magic! Wunderbar ergänzt sich der Wassermann auch mit der Jungfrau, die spontan und für jeden Fun zu haben ist.

No Go: Das Motto der Wassermänner: „Party all night long!“ Zu viel für den Stier. Der Steinbock blockiert oft die spontanen Ideen des Wassermanns.

Fische – 20. Februar bis 20. März

Diese Sternzeichen matchen: Für Fische besitzt kein anderes Sternzeichen mehr Anziehungskraft als der Skorpion. Super Match mit viel Feuer und Energie. Gemeinsam erlebt ihr jede Menge Abenteuer. Von romantischen Picknicks bis hin zu coolen Challenges. Ein gefühlvoller Krebs harmoniert ebenso mit dem verträumten Fisch. Romantik vorprogrammiert! Auch ein anderer Fisch kann super passen. Allerdings nicht immer. Hier ist Vorsicht geboten, da es im absoluten Gefühlschaos enden kann.

No Go: Fische sind sehr fantasievoll und zärtlich. Sie lieben z.B. romantische DVD-Abende oder Ausflüge. Zwei Eigenschaften, die den Steinbock so gar nicht überzeugen. Also besser Finger weg! Der Ego-Löwe ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um auf den sanften und verträumten Fisch einzugehen!