Bella Thornes Snap-Flirt-Falle

Schon länger hatte es Bella Thorne auf den Basketballer Chandler Parsons abgesehen. Im Februar 2017 sah sie ihre Chance dann gekommen: Bella besuchte ein Spiel seiner Mannschaft Memphis Grizzlies, stylte sich in Basketball-Trikot und malte sich seine Spieler-Nummer ins Gesicht. Das alles hielt die 20-Jährige auch in ihrer Snapchat-Story fest. Mit Erfolg: Chandler wurde durch die Clips auf Bella aufmerksam. Schon kurze Zeit später wurden sie knutschend in einem Club gesehen. Damit beweist sie: Wer sich was traut, kommt oft weiter! Das ist auch beim Flirten so. Mutige Girls und Boys können ruhig mal richtig offensiv werden. Ihr habt nix zu verlieren …

Bella Thorne besuchte das Basketball-Spiel mit einer Freundin Snapchat / Bella Thorne

Zara Larssons Liebeserklärung an einen Unbekannten

Ihre Lovestory ist besser als jeder Film: Zara Larsson verliebte sich Hals über Kopf in das Model Brian Whittaker, als sie Bilder von ihm im Internet entdeckte. Prompt postete sie die Pics auf Twitter und fragte öffentlich, wer dieser heiße Typ sei. Das ging natürlich auch an Brian selbst nicht vorbei. Als er den Tweet sah, meldete er sich sofort bei der Blondine – immerhin war es ja Superstar Zara Larsson, die nach ihm suchte. Ein Jahr später verabredeten sich die beiden in London zum ersten Date, zwei Jahre nach Zaras Tweet wurden sie schließlich ein Paar.

"Wir haben uns in Paris zum Essen getroffen, weil ich Termine dort hatte und er wegen der Fashion Week in der Stadt war. Als ich ihn sah, hat er mich einfach umgehauen!", schwärmte Zara vor Kurzem im BRAVO-Talk. Die Flirt-Lektion: Vor allem auf Social Media-Plattformen verguckt man sich schnell in Pics von fremden Boys und Girls. Aber wie den ersten Schritt machen, wenn man den anderen gar nicht kennt? Nutzt eure Community-Power und lasst euch über Freunde und Bekannte mit dem Schwarm connecten – die coole Form, verkuppelt zu werden!