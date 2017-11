Flanking: Gesund oder gefährlich?

Bevor ich morgens rausgehe, überlege ich mir gerade ganz genau, ob ich nicht doch noch eine Schicht mehr anziehen kann, um bloß nicht zu frieren. Schal, Stirnband und Handschuhe dürfen da natürlich auch nicht fehlen.

Wie Du siehst, würde ich also niemals auf die Idee kommen, ohne Socken vor die Tür zu gehen. Ich bin also absolut nicht der Flanking-Typ! Das sehe ich in der Stadt aber jeden Tag. Hochgekrempelte Jeans und nackte Knöchel sind die Zutaten für diesen Mode-Trend. Dann noch ein paar coole Sneaker oder Boots und fertig.

Doch wie gefährlich ist Flanking wirklich? Das erfährst Du im Video!

