Fifth Harmony geben Trennung bekannt

Fifth Harmony-Fans müssen jetzt stark sein: Nachdem Camila Cabello (21) die Girlgroup verlassen hat, wollen nun auch die vier übrigen Mädels vorübergehend eine Bandpause einlegen. Das gaben Ally, Normani, Dinah Jane und Lauren nun auf Instagram bekannt. "Nach sechs Jahren, in denen wir pausenlos alles gegeben haben, haben wir realisiert, dass wir jetzt eine Auszeit von Fifth Harmony nehmen müssen, um für uns selber und für euch authentisch bleiben und unsere Solokarrieren verfolgen zu können", schreiben die Mädels in dem Statement.

Ein Beitrag geteilt von Fifth Harmony (@fifthharmony) am Mär 19, 2018 um 6:00 PDT

Gut möglich, dass sie sich von Camila Cabello inspiriert fühlen: Nach ihrem Ausstieg bei Fifth Harmony hat die gebürtige Kubanerin mit "Havana" einen Welthit gelandet. Ob und wann die vier US-Amerikanerinnen mit Fifth Harmony ("Work from Home") weitermachen, lassen sie völlig offen.