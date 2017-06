Fidget Spinner: Die coolsten Variationen und Tricks!

Kennst Du schon Fidget Spinner und die coolsten Variationen und Tricks? Fidget Spinner haben in den USA gerade einen totalen Hype ausgelöst und werden an einigen Schulen sogar schon wieder verboten.

Fidget Spinner: Was ist das?

Fidget Spinner heißt übersetzt so viel wie Zappelphilipp-Kreisel und ist ein kleines Spielzeug, das ähnlich wie ein Propeller aussieht - oder aber auch wie ein spezielles Werkzeug aus dem Baumarkt. Entwickelt wurde der Fidget Spinner eigentlich für Kinder mit einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS), um sich besser konzentrieren zu können.

Fidget Spinner: Wie funktioniert's?

Wer es drauf hat, balanciert den Fidget Spinner 10 bis 20 Sekunden zwischen den Fingern. Das Kugellager mit dreiblättriger, drehbarer Metallblüte routiert durch eigenen Antrieb - einige Modelle leuchten im Dunkeln. Das alles wirkt auf viele Menschen beruhigend und hat offenbar auch ein ziemlich großes Sucht-Potenzial, da es auch eine Herausforderung bietet, ständig neue Tricks zu versuchen.Daher wird der Hype um das kleine Spielzeug gerade immer größer.

Fidget Spinner: Wo kriege ich einen in Deutschland?

Fidget Spinner sind noch nicht in jedem Kaufhaus oder Spielwaren-Geschäft zu bekommen. Ganz easy kannst Du Dir Deinen Fidget Spinner beispielsweise bei Amazon im Internet bestellen. Auch bei Toys R Us gibt es immer mehr Variationen und unterschiedliche Farben.

Fidget Spinner: Die besten Tricks

Um als Fidget Spinner-Profi zu gelten, muss man versuchen, das Spielzeug so lange wie möglich zwischen den Fingern drehen zu lassen. Du schaffst mehr als 20 Sekunden? Perfekt! Richtig lustig wird es, wenn Du es hinbekommst, Deinen Fidget Spinner hochzuwerfen und ihn wieder zu fangen, ohne, dass er auch nur eine Millisekunde aufhört, sich zu drehen.

Und jetzt versuche Deinen Fidget Spinner doch mal auf nur einem Finger zu drehen und ihn auf Deine Handfläche zu balancieren. Gar nicht so einfach oder? Welche verrückten Tricks Du außerdem unbedingt ausprobieren solltest, siehst Du in dem folgenden YouTube Video.

Fidget Spinner kosten in Amerika übrigens nur wenige Dollar. Inzwischen gibt es aber schon ganz spezielle Exemplare, die umgerechnet sogar mehrere Hundert Euro kosten können.

Fidget Spinner: LED-Licht

Fidget Spinner mit LED-Lichtern sind besonders auffällig und machen nicht nur im Dunkeln Spaß. An dem Fidget Spinner sind drei Lichter jeweils am Ende des dreiblättrigen Kugellagers angebracht. Bei einigen Modellen muss das Licht beim ersten Einschalten erst einmal komplett herausgenommen werden, um es dann einzeln einzuschalten. Um dies zu tun, drehst Du einfach an dem LED-Licht, bis es leuchtet. Wenn Du den Fidget Spinner nicht benutzt, solltest Du das Licht auch wieder ausschalten. Das LED-Licht leuchtet am Stück etwa 20 Stunden, danach muss es ausgetauscht werden.

Nachdem Du die LED-Lichter einmal komplett herausgenommen und zum ersten Mal eingeschaltet hast, musst Du diese für die nächsten Male nicht mehr komplett herausnehmen, sondern einfach nur etwas herausdrücken, um sie einzuschalten.

Fidget Spinner: In der Schule verboten?

Sind Fidget Spinner in der Schule verboten? In den USA sind viele Lehrer von Fidget Spinnern genervt. In den Staaten Massachusetts, Connecticut, Florida und Indiana sind die Teile in Klassenzimmern bereits verboten. Viele Lehrer und auch einige Schüler gaben an, sich gestört zu fühlen, vor allem, wenn der Trick mal nicht klappt und der Fidget Spinner immer wieder auf dem Tisch oder Fußboden landet.