Fern-Freundschaft: 7 Tipps, wie ihr trotzdem BFFs bleibt!

Aber WAS, wenn eine/einer von euch plötzlich umzieht? Oder du dein/deine BFF im Urlaub kennen gelernt hast und er/sie in einer anderen Stadt wohnt?

No Problema! Man muss nicht in derselben Stadt, dem gleichen Bundesland oder in gleichen oder Kontinent wohnen, um beste Freunde zu sein! Eine ,,Fern-Freundschaft“ kann trotz allem super gut funktionieren! Und auch wenn man in dem Fall nicht jede Sekunde miteinander verbringen kann, hat auch eine Freundschaft auf Distanz ihre Vorteile und bringt jede Menge Spaß!

Auch BRAVO-Stars wie YouTuberin Melina Sophie und Jan von ApeCrime beweisen, dass Entfernung nicht das Ende einer Freundschaft bedeutet! Denn obwohl die 21-Jährige mittlerweile auf dem Inselstaat Island lebt, schreibt sie noch immer täglich mit ihren Freunden in Deutschland - darunter vor allem ihre Kollegen Jan und Dagi Bee. Genau so geht es Stefanie Giesinger - Die fast 21-Jährige wanderte vor einigen Wochen nach New York City in den USA aus, um sich mehr auf die Karriere zu konzentrieren. Und obwohl ihr BFF Jannik Stutzenberger in ihrer alten Heimat Berlin blieb, sind die beiden noch immer ein Herz und eine Seele.

Hier sind sieben Tipps, wie du und deine/dein BFF eure Freundschaft trotz räumlicher Entfernung rocken könnt! #friendshipgoals