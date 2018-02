"Fack ju Göhte 3" lief gerade in den Kinos und hat (mal wieder) alle Erwartungen übertroffen. Sprüche wie "Chantal, heul leise!" werden wir definitiv vermissen. Doch zum Glück läuft seit Ende Januar "Fack ju Göhte - Se Mjusicäl" in München - damit müssen wir uns zum Glück doch noch nicht ganz von Zeki Müller, Chantal, Danger und Co. verabschieden.

Und schon beim Trailer zum Musical bekommen wir nicht nur ein breites Grinsen ins Gesicht, sondern haben auch gleich Lust, mitzusingen und zu tanzen. Für alle, die besonders viel Spaß am Tanzen haben und sich schon immer mal wie ein Darsteller auf einer großen Bühne fühlen wollten, haben wir ein exklusives Tutorial - und das von keinem Geringeren, als dem originalen Choreographen dieser Inszenierung! :) Cool oder?

So wirst Du zum Musical-Star!

Kennern aus der Szene ist der Schwede Fredrik Rydman ganz sicher bekannt. Er war in der Vergangenheit für viele große Produktionen und Shows zuständig. Doch schnell zurück zum Tanzen . . . Du erinnerst Dich sicher an die Szene im ersten Teil von "Fack ju Göhte", in der Frau Schnabelstedt, Herr Müller und die Klasse nachts illegalerweise Zugwaggons besprüht haben. Diese Szene gibt es natürlich auch im Musical.

Im Tanz-Tutorial zeigt Dir Fredrik, den die meisten unter seinem Spitznamen "Benke" kennen, step-by-step, welche Schritte für die "Sprüh-Szene" notwendig sind. Hast Du Bock? Dann probiere es gleich aus und zeig Deinen Freunden, was Du drauf hast. ;)