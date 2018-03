Fack ju Göhte: Das machen die Stars heute!

Im Oktober 2017 lief der Dritte und letzte Teil von "Fack ju Göhte" im Kino. Die Stars aus der beliebten Filmreihe wurden lautstark gefeiert und der Hype war riesig. Was machen die Schauspieler rund um Elyas M´Barek heute?

Elyas M’Barek alias Zeki Müller

Adam Berry/ Getty Images, Constantin Film

"Fack ju Göhte" machte Elyas M´Barek zum Star. Neben den flotten Sprüchen und den coolen Kids sorgt der 35-Jährige für die extra Portion Sexappeal. Neben seiner Rolle als Zeki Müller hat Elyas auch in weiteren namenhaften Filmen Hauptrollen gespielt. Zuletzt in dem Kino-Kassenschlager "Dieses bescheuerte Herz". Wir freuen uns schon auf viele weitere Filme des Österreichers.

Karoline Herfurth alias Elisabeth „Lisi“ Schnabelstedt

Christian Marquardt/ Getty Images, Constantin Film

In "Fack ju Göhte 3" haben die Zuschauer Lisi Schnabelstedt sehnlichst vermisst. Karoline Herfurth hatte so viel mit ihren eigenen Regieprojekten zu tun, dass sie die Dreharbeiten leider absagen musste. Doch es gibt super News: Die Schauspielerin übernimmt einen Part in der Amazon-Serie "Beat", die noch dieses Jahr gezeigt wird.

Uschi Glas alias Frau Leimbach-Knorr

Getty Images, Constantin Film

Schauspielerin Uschi Glas mauserte sich im dritten Teil von "Fack ju Göhte" zur coolen Lehrerin. Wir werden Frau Leimbach-Knorr total vermissen, jedoch wird man Uschi mit Sicherheit in einer neuen spannenden Rolle auf der Leinwand entdecken können.

Jella Haase alias Chantal Ackermann

Andreas Rentz/ Getty Images, Constantin Film

Als prollige Chantal in den "Fack Ju Göhte"-Filmen wurde Jella Haase zum Star. Doch die 25-Jährige hat schon in anderen Rollen ihre Vielseitigkeit bewiesen. Auch nach dem Ende der Kinoreihe hat Jella fleißig an ihrer Karriere gearbeitet. Derzeit kann man die gebürtige Berlinerin in der Komödie "Vielmachglas" bewundern.

Gizem Emre alias Zeynep

Andreas Rentz/ Getty Images, Constantin Film

Die Deutschtürkin erlangte mit den "Fack ju Göhte"-Teilen den Durchbruch als Schauspielerin. Seitdem sieht man Gizem Emre regelmäßig auf den Roten Teppichen Deutschlands. Wir sind schon auf neue Projekte der Beauty gespannt.

Max von der Groeben alias Daniel „Danger“ Becker

TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images, Constantin Film

Schauspieler Max von der Groeben ist nach Elyas M´Barek der beliebteste männliche Schauspieler aus "Fack ju Göhte". Was macht der 26-Jährige seit dem Drehschluss? Wir haben die Antwort für euch: Einen neuen Film mit FJG-Kollegin Jella Haase drehen!