"Fack ju Göhte": Ab 2018 läuft das Musical in München!

"Fack ju Göhte" hat es von der Kinoleinwand auf die Musical-Bühne geschafft. Die Firma Stage Entertainment und Constantin Film planen derzeit die Aufführung der Kult-Komödie. "Fack ju Göhte - Das Mjusikel" soll im Januar 2018 in München Premiere feiern und mindestens für zehn Monate dort laufen - Elyas M'Barek wird allerdings keine Rolle spielen.

"Fack ju Göhte - Das Mjusikel": Die Castings laufen!

Für "Fack ju Göhte - Das Mjusikel" laufen die Castings derzeit auf Hochtouren. Ein Zeki Müller wurde bisher offenbar noch nicht gefunden. Laut Stage Entertainment fanden die ersten Castings im Juni in Hamburg und München statt. Gesucht werden übrigens viele verschiedene Stilrichtungen. Zeki sollte eine Rock-/Popstimme, Lisi Schnabelstedt eine Singer-Songwriter-Stimme haben und die Rolle des Danger sollte Sprechgesang beherrschen. Natürlich ist es nur von Vorteil, wenn die künftigen Darsteller auch tänzerisch begabt sind.

Und sollte "Fack ju Göhte - Das Mjusikel" nur halb so erfolgreich werden, wie die Filme, könnte es vielleicht sogar sein, dass das Musical nicht nur in München bleibt, sondern nach den zehn Monaten auch noch einmal in Hamburg Halt macht. . .