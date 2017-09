Fack Ju Göhte 3: Sparpreise im Kino

Am 26. Oktober geht es endlich los – Das ist der offizielle Starttermin für den dritten und letzten Teil der beliebten Film-Reihe mit Elyas M’Barek (35) in der Hauptrolle.

Ab diesem Tag soll es bei der Kinokette ,,CinemaxX“ für insgesamt 29,60€ Eintrittspreis ein Gruppenticket namens ,,MOVIE4FRIENDS“ geben – Damit bist du mit drei Freunden (also 4 Personen insgesamt) mit dabei!