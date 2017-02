Fack Ju Göhte 3 kommt 2017 in die Kinos! Fans von Elyas M'Barek, Max von der Groeben & Co. können also jetzt schon die Sekunden bis zum Start runterzählen ;) Hier erfahrt ihr alle News zum neuen FJG-Teil!

02. Februar

Fack Ju Göhte 3: Ist Max von der Groeben nicht dabei?

Fack Ju Göhte 3 versetzt die Fans der beliebten Filmreihe momentan in absolute Aufregung - allerdings nicht nur im positiven Sinne. Ein Instagram-Post von Danger-Darsteller Max von der Groeben deutet dessen möglichen Abschied vom dritten Teil an!

Anfang Januar verkündete der Fack Ju Göhte Star: "Ich bleib hier!" - gemeint ist damit die Stadt New York, in der er sich momentan aufhält. Und tatsächlich bleibt Max von der Groeben erst einmal im Big Apple. Ganze drei Monate besucht er dort die legendäre Schauspielschule "Lee Strasberg Institute for Theatre & Film", um seine Schauspielkünste noch ein wenig zu verfeinern. Die Fans von Danger sind deswegen ganz nervös: Verpasst Max deswegen die Dreharbeiten zu Fack Ju Göhte 3? Der Film soll immerhin schon im Oktober 2017 in die Kinos kommen!

Wer schon Schlimmes befürchtete, kann jetzt jedoch aufatmen: Max von der Groeben wird definitiv bei Fack Ju Göhte 3 dabei sein! Die Dreharbeiten und sein New York-Aufenthalt überschneiden sich (zum Glück) nicht. Mit seinem "Ich bleib hier!"-Post wollte Max demnach also nur seine Begeisterung für die US-Metropole ausdrücken. Wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass Danger beim #finalfack wieder mit an Bord ist :)

26. Januar

Fack Ju Göhte 3: Elyas M'Barek bestätigt neuen Teil!

Endlich, es ist offiziell! Vor wenigen Minuten wurde es bestätigt: Fack Ju Göhte 3 kommt in die Kinos. Elyas M'Barek hat es sogar selbst schon via Facebook verkündet. Und die geilste News kommt noch! Am 26.10.2017 können wir den neuen Teil bereits im Kino sehen. Das ist ja mal echt absehbar! Und die Hashtags #finalfack und #Endgegner sind schon jetzt Programm! Endgegner lässt allerdings auch gleichzeitig darauf schließen, dass es dann wohl der letzte Teil sein wird. Doch die Vorfreude ist momentan zu groß, um sich darum Sorgen zu machen.

Oktober 2016

Fack Ju Göhte 3: Max von der Groeben wünscht sich einen 3. Teil!

Schon lange fiebern alle "Fack Ju Göthe"-Fans auf einen dritten Teil hin - und damit sind sie längst nicht mehr die Einzigen! Auch Schauspieler Max von der Groeben würde sich über einen dritten Teil freuen! Immerhin pushte die Komödie nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Freundschaft zu seinem Idol Elyas M'Barek!

Seitdem Max von Groeben in dem Film "Fack Ju Göthe" zu sehen war, kann er sich vor Schauspieljobs kaum noch retten. Doch so toll wie die Dreharbeiten zu "Fack Ju Göthe" war es bis jetzt an noch keinem Set: "Es war eine wahnsinnige Spielfreude. Gerade wenn Du mit so vielen jungen Leuten zusammenarbeitest.", erzählte Max gegenüber Promipool.

Doch seine Begeisterung gilt besonders Elyas M'Barek! "Elyas ist ein super Typ. Völlig cool und ein Profi. Es hat großen Spaß mit ihm gemacht.", schwärmt der Schauspieler. Umso mehr wünscht er sich deshalb auch eine Fortsetzung der Komödie. "Ich kann es mir definitiv vorstellen", verriet er. Allerdings weiß auch er noch nicht, ob es zu Fack Ju Göhte 3 kommen wird. Wir drücken aber jetzt schonmal fleißig die Daumen!!!!

14.06.2016

Fack Ju Göhte 3: Kommt ein neuer Teil?

Sind wir mal ehrlich: Ein dritter Teil von "Fack Ju Göthe" wäre einfach der Hammer. Doch leider ließen uns die Schauspieler und die Produktionsfirma bloß zittern und Daumen drücken. Bis jetzt!

Denn laut des Medienmagazins DWDL soll das Traum-Trio von "Fack Ju Göthe" Elyas M'Barek, Regisseur Bora Dagtekin und Produzentin Lena Schömann ihre Verträge mit Constantin Film über zwei weitere Filme verlängert haben. Wohooooo! Aber ein klitzekleines Problem gibt es da doch noch: Denn leider wurde noch nicht bestätigt, um welche Filme es sich dabei handeln soll. Wir fiebern aber schonmal auf die Bestätigung von "Fack Ju Göthe 3" hin! Bei dem MEGA ERFOLG der ersten beiden Teile, sollte ein dritter Film doch wirklich möglich sein.:):)

16. Februar 2016

Fack Ju Göhte: Elyas M'Barek hat Lust auf die Fortsetzung!

Wann kommt Fack Ju Göhte 3? Vor Kurzem machten unsere Herzen schon einen kleinen Hüpfer, denn Martin Moszokovicz von Constantin Film äußerte sich ziemlich positiv zu einer möglichen Fortsetzung zu "Fack Ju Göhte 3". Damals meinte er noch, dass er jetzt nur noch auf ein Zeichen von Drehbuchautor Bora Dagtekin und Schauspieler Elyas M'Barek warte.

Und das gibt es jetzt! Gegenüber der "dpa" erklärte der 33-Jährige: "Ich bin für alles offen. Ich habe ihm schon vor Monaten signalisiert, dass ich dabei bin, wenn er das machen will - und dass ich auch gern dabei bin, wenn er was anderes machen will."

Worauf wartet ihr also noch? Alle Fans von "FjG" würden sich mehr als freuen zu erfahren, ob Chantal vielleicht doch noch ihren Abschluss schafft. Die ersten beiden Teile gehören nicht umsonst zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt. Elyas selbst versteht den Hype allerdings immer noch nicht.

Fack Ju Göhte: Elyas M'Barek versteht den Hype nicht!

M'Barek über Fack Ju Göhte: "Man denkt sich so: warum? Es ist zum einen total erfreulich und schön, dass Leute einen sehen wollen, mit dieser Marke so viel anfangen können und Spaß haben mit den Filmen, aber man selbst denkt die ganze Zeit: Das ist total absurd. Man kann es selber natürlich überhaupt nicht nachvollziehen."

Dass Elyas so denkt, lässt ihn ziemlich sympathisch wirken - und vielleicht werden die Filme ja deswegen auch so super gut!

25. Januar 2016

Wann beginnen die Dreharbeiten für Fack Ju Göhte 3?

Also ehrlich gesagt warten wir ja nur darauf, dass Elyas M'Barek auf seiner Facebook-Seite verkündet, dass es einen dritten Teil zu "Fack Ju Göhte" geben wird.

Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Immerhin war der zweite Teil der erfolgreichste Film 2015! Warum also nicht auch für den erfolgreichsten Film 2016 verantwortlich sein, liebes "Fack Ju Göhte"-Team?

Fack Ju Göhte 3: Der erste Schritt für eine Fortsetzung ist getan!

Wird es Fack Ju Göhte 3 geben? Inzwischen äußerte sich auch Martin Moszokovicz von Constantin Film zu einer möglichen Fortsetzung. In einem Interview erklärte er: "Das müssen Bora und Elyas sich überlegen. Die Zusammenarbeit möchten wir gerne fortsetzen – ob als „Fack Ju Göhte 3“ oder mit einem anderen Projekt, das müssen wir sehen."

Okay, der erste Schritt ist also schon mal getan. Jetzt müssen sich nur noch Drehbuchautor Bora Dagtekin und Elyas zusammensetzen und besprechen, wie genau es weiter gehen soll.

Die Frage nach dem ob hat sich für die beiden hoffentlich schon geklärt! Jetzt sagt und doch bitte nur noch was und wann! ;)

