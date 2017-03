Facebook: Gefällt mir nicht-Button wird getestet!

Facebook und der Gefällt mir-Button gehören zusammen wir Brot und Butter. Doch wie ist es eigentlich mit dem Gefällt mir nicht-Button? Von den Usern wird die Dislike-Funktion schon seit längerer Zeit gefordert. Nicht ganz zu Unrecht: Bei besonders blöden Facebook-Kommentaren oder -Statusmeldungen, hat sich wahrscheinlich jeder schon einmal gewünscht, ein fettes DISLIKE zu hinterlassen.

Facebook wollte dieses "Problem" eigentlich mit den Reaction-Emojis lösen, doch die Nachfrage nach einem Gefällt mir nicht-Button ist seitdem wohl nicht stark gesunken. Deswegen reagiert das größte soziale Netzwerk der Welt nun auf den Wunsch und bietet die Funktion - zumindest in einem speziellen Bereich - testweise an.

Facebook: Gefällt mir nicht-Button im Messenger

Facebook will es seinen Nutzern zwar auch in Zukunft nicht ermöglichen, "Gefällt mir nicht" bei Statusmeldungen anzuklicken. Dafür aber im Messenger. Ausgewählte Nutzer in den USA haben gerade die Möglichkeit, Mitteilungen in Chat-Verläufen mit dem Daumen nach unten zu kommentieren. Dies bestätige der Social-Media-Riese gegenüber "TechCrunch".

Und wie immer gilt bei diesem Test: Kommt der Button bei den Usern gut an, wird Facebook die Gefällt mir nicht-Option auch für den Messenger in anderen Ländern freischalten. Was haltet ihr von einem Dislike-Button?

