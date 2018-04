Ex-"One Direction"-Star Liam Payne in Unterwäsche seiner Freundin

Liam Payne ist bekannt für seinen ausgefallenen Klamottenstyle. Jetzt verriet er aber in einer Radiosendung etwas, womit wohl keiner gerechnet haben dürfte: Der Ex-„One Direction“-Sänger würde gerne mal die Unterwäsche seiner Freundin Cheryl Cole tragen. What?!

Hello Dubai 😎 Ein Beitrag geteilt von Liam Payne (@liampayne) am Mär 29, 2018 um 9:22 PDT

Liam Payne klaut Cheryls Kleidung und umgekehrt

Cheryl Cole (34) mopst sich ständig die Klamotten von Boyfriend Liam Payne. Klar, ist ja auch super kuschelig in so einem XL-Pulli vom Schatz. Was dagegen eher ungewöhnlich ist: Im Gegenzug klaut der 24-Jährige auch ganz gerne mal was aus Cheryls Kleiderschrank! Zum Beispiel ist Liam manchmal zu faul zum Socken sortieren, deshalb zieht er schon auch mal die von seiner Freundin an. Ok, das lässt ihm die Sängerin bestimmt durchgehen.

Da heutzutage viele Frauenklamotten im Baggy-Style sind, landen nach dem Waschen aber auch öfter mal andere Kleidungsstücke in Liams Schrank. „Wenn ich Bock habe, ziehe ich das einfach an“, sagte der Sänger. „Zum Glück bin ich aber noch nicht in einem von Cheryls Tangas geendet, das wäre peinlich gewesen“, sagte der frühere „One Direction“-Star. Ganz so schlimm scheint er den Gedanken daran dann aber doch nicht zu finden: „Ich hätte es ja mal ausprobieren können. Wäre bestimmt ein luftiges Gefühl von Freiheit gewesen!“, scherzte der 24-Jährige.

Liam Payne und Cheryl Cole sind seit 2016 ein Paar. Zusammen haben die beiden den einjährigen Sohn Bear.