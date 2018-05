Ex-„Köln 50667“-Star Yvonne Pferrer: Ihre geheime Sucht

Die Instagram-Abonnenten vom ehemaligen „Köln 50667“-Star Yvonne Pferrer ("Anna") sind es eigentlich gewohnt, dass die 23-Jährige beinahe täglich ein Bild postet, oder sie via Insta-Story auf dem Laufenden hält, was gerade so abgeht. Kürzlich hat sich Yvonne aber eine einwöchige Handy-Zwangspause auferlegt…

Yvonne Pferrer: Alles drehte sich nur noch um Social Media

Instagram macht super viel Spaß – kann aber auch schnell mal zu einer Art Sucht werden. Manche von euch haben das sicher auch schon bemerkt… Du machst an einem krassen Spot Urlaub, hast dir gerade ein supersüßes neues Kleid gekauft, oder isst einfach nur gerade etwas meeega leckeres. Und oft kommt dir als erstes in den Sinn „Das muss ich jetzt fotografieren und auf Instagram posten!“ So ähnlich ging es wohl auch der Ex-„Köln 50667“-Darstellerin Yvonne Pferrer (693.000 Instagram-Abonnenten).

Bis sie irgendwann feststellte: So kann es nicht weitergehen. "Ich hab gemerkt, dass ich meine Gedanken nicht mehr komplett sortiert habe. Also meine Gedanken waren überall, aber nicht bei dem, was ich gerade gemacht habe“, verriet sie gegenüber „Promiflash“. Also fasste die 23-Jährige, die inzwischen eine ziemlich erfolgreiche Influencerin ist, den einzig logischen Entschluss: „Ich habe gemerkt, ich muss mal ein paar Tage nur für mich haben. Handy einfach mal weg."

Insta-Comeback nach einer Woche

Ganze sieben Tage hat Yvonne ihren Plan dann durchzegzogen! Nicht schlecht, denn in der heutigen Zeit ist das gar nicht mal so einfach. Oder könntet ihr ohne Probleme mal für eine Woche auf euer Smartphone verzichten? Probiert es doch mal aus ;) Inzwischen ist Yvonne Pferrer übrigens zurück auf Social Media und versorgt ihre Follower fleißig mit traumhaft schönen Bildern!