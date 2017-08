Marcel Sabitzer: "Es wird für uns sicher schwerer"

Die Bundesliga startet am 18. August in die neue Saison. Aber: Wir haben jetzt schon mit den Stars gesprochen. Bei uns verraten sie: Ihre Ziele, Ihre Motivation, Ihre Tricks! Heute im Talk: Marcel Sabitzer von RB Leipzig.

BRAVO SPORT: Marcel, wie lauten die Saisonziele von RB für die Saison?

Marcel Sabitzer: Es wird für uns in der nächsten Saison sicher schwerer als in der letzten. Ich bin kein Freund davon, zu weit in die Zukunft zu schauen, das bringt einen nicht weiter. Aber es wäre schön, wenn wir erneut eine sorgenfreie Saison spielen würden.

BRAVO SPORT: Mit welchen Erwartungen gehst Du in die CL-Gruppenphase?

Marcel Sabitzer: Einen richtigen Kracher werden wir als Neuling sicher in der Gruppe haben. Wir freuen uns riesig auf diese Herausforderung und wir wollen nicht nur dabei sein, sondern auch zeigen, dass wir mithalten können.

BRAVO SPORT: Sind Deine 13 Scorerpunkte aus der Vorsaison noch zu toppen?

Marcel Sabitzer: Das ist eine gute Zahl, aber ich traue mir zu diesen Wert noch zu toppen, wenn wir in der nächsten Saison auch als Mannschaft wieder so gut funktionieren wie zuletzt.