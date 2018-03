Heute geht es los! Um 20:15 Uhr startet auf RTL die elfte Staffel von "Let's Dance" Mit dabei die musikalischen Zwillinge Roman und Heiko Lochmann, auch als "Die Lochis", bekannt. Nun steht fest, mit welchen Tänzen die Stars das Tanzparkett eröffnen.

Charlotte Würdig, Mareike Steen und Judith Williams MG RTL D / Arya Shirazi

Morderatorin Charlotte Würdig (39), GZSZ-Schauspielerin Mareike Steen (26) und "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams (45) legen zu dem Song "You Light Up My Life" von Whitney Houston einen langsamen Walzer auf's Parkett.

Jessica Paszka, Julia Dietze und Tina Ruland MG RTL D / Arya Shirazi

Bachelorette Jessica Paszka (27), Schauspielerin Julia Dietze (36) und Schauspielerin Tina Ruland (50) tanzen zu dem Song "Ain't Your Mama" von Jennifer Lopez einen Cha Cha Cha.

Babara Meier, Thomas Hermanns und Jimi Blue Ochsenknecht MG RTL D / Arya Shirazi

Model Barbara Meier (31), Moderator Thomas Hermanns (55) sowie Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) legen mit einem Quickstep zu "I Want You To Want Me" von Cheap Trick los.

Heiko Lochmann, Chakall und Roman Lochmann MG RTL D / Arya Shirazi

TV-Koch Chakall (45) sowie die Social Media Stars Heiko und Roman Lochmann aka Die Lochis (18) dürfen ihre Cha Cha Cha - Tanzkünste zu dem Lied "A Little Party Never Killed Nobody" von Fergie unter Beweis stellen. Besonders darauf sind wir krass gespannt!

Ingolf Lück und Bela Klentze MG RTL D / Arya Shirazi

Moderator Ingolf Lück (59) und AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) tanzen einen Wiener Walzer, zu dem Lied" We Are The Champions" von Queen.

Doch welchen Tanzpartner werden die Stars an ihrer Seite haben? Dies erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL. Wir sind gespannt!!! Im jeden Fall müssen sich die Lochis super anstrengen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Außerdem kann sich ein Tanzpaar in dieser Show die Wild Card sichern, mit der sie in der nächsten Show nicht rausgewählt werden können.

Wir drücken deshalb besonders Roman und Heiko die Daumen und hoffen, dass sich einer die Karte sichern kann!

Du willst mehr zu "Let's Dance" erfahren? Dann klicke hier!