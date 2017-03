Einhorn: Warum lieben alle den Trend so sehr?

Einhorn-Schokolade, Einhorn-Hausschuhe, Einhorn-Kuscheltiere: Der Hype und das Fabelwesen in Pferdegestalt nimmt einfach nicht ab. Doch woher kommt eigentlich der Einhorn-Trend? Warum lieben alle dieses Geschöpf so sehr?

Woher kommt der Einhorn-Hype?

Was viele nicht wissen: Schon in der Antike (etwa 500 v. Chr.) wurde von Einhörnern berichtet. Bis ins 18. Jahrhundert ging man sogar - fälschlicherweise wegen eines Übersetzungsfehlers - davon aus, dass die Fabelwesen in der Bibel vorkommen. Und auch heute, Jahrhunderte später, ist das Einhorn immer noch in aller Munde.

Warum wir diese Tiere so gern in unserem Leben haben und wofür sie eigentlich stehen, erfährst Du oben im Video!

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!