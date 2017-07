Ed Sheeran, Twenty One Pilots und Co. – Das sind meine Idole

In diesem Artikel werde ich euch etwas über meine großen Idole erzählen. Wer weiß, vielleicht sind wir manchmal einer Meinung. . . Um es übersichtlicher zu machen, teile ich meine Idole in unterschiedliche Kategorien ein – und los geht’s!

1.Schauspieler

Hier konnte ich mich nicht auf ein Idol festlegen und stelle deshalb Will Smith und Benedict Cumberbatch zusammen auf Platz eins. Aber warum?

Will Smith begleitet mich schon seit „Men in Black“, eines der ersten Filme, die ich je gesehen habe. Will Smith vermittelt mir so ein lockeres Gefühl, wenn er in ernsten Situationen ist, dass es mir einfach nur Spaß macht, ihm zuzugucken - deshalb auch der erste Platz.

Benedict Cumberbatch ist wohl einer der besten Schauspieler unserer Zeit und mit seiner Paraderolle als Sherlock Holmes in der Serie „Sherlock“, hat er sich endgültig als Talent bewiesen. Darauf folgten coole Filme wie „Dame König Ass Spion“, „12 Years A slave“, „The Imitation Game“, ,,Star Trek into Darkness" und zuletzt der Superheldenfilm „Doctor Strange“. Mich beeindruckt einfach seine grandiose Art Gefühle zu übermitteln und deswegen ist er verdientermaßen mein Platz eins.

Benedict Cumberbatch ist ein erfolgreicher Schauspieler Getty Images

2.Sänger

Beim Sänger habe ich dann aber eine klare Meinung, und zwar Ed Sheeran. Seine Lieder treffen einfach genau meinen Geschmack und auch seine Art sich als Mensch zu präsentieren, ist meiner Ansicht nach extrem nice. Ich denke, mehr brauche ich nicht dazu zu sagen, außer, dass mein absolutes Lieblingslied von ihm „Galway Girl“ ist und dass er meine unumstrittene Nummer 1 in diesem Bereich ist.

3.Band

Bei der Band hat dann etwas knapper Twenty One Pilots gewonnen, die mich besonders durch das Lied „Stressed out“ gecatcht haben. Außerdem finde ich ihre experimentelle Ader mega interessant und das gibt ihnen den besonderen Kick, der den ersten Platz für mich persönlich begründet.

Die Band Twenty one pilot Getty.Images

4.Sportler

Ich bin sehr Fußball interessiert und spiele Tennis als Hobby. Aus diesem Grund picke ich mir aus beiden Kategorien jeweils einen Star heraus.

Beim Tennis fällt meine Wahl auf Roger Federer, einer der Hauptgründe, wieso ich bis jetzt nicht mit dem Tennisspielen aufgehört habe. An ihm gefällt mir einfach seine chillige Art, die ihn nie aus der Ruhe kommen lässt und er ist natürlich ein extrem guter Tennisspieler…

Der WM-Rekordtorschütze Mirsolav Klose holt sich bei mir den ersten Platz in der Kategorie Fußball. Er ist einfach ein Kämpfer und wohl der treffsicherste Stürmer, den die Welt je gesehen hat.

Erfolgreicher Fussballer und WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose instagram/miroslav_klose

Und jetzt zu der Kategorie, auf die ihr sicher alle wartet:

5.YouTube-Star

In dieser Kategorie möchte ich drei, naja eigentlich vier Personen nennen und zwar von Platz drei bis Platz eins.

Platz 3: Gronkh

Er ist der „YouTube-Opa“ und einfach einer der sympathischsten Menschen, die ich kenne (obwohl ich ihn noch nicht einmal persönlich kennengelernt habe). Allein die Aktion mit der Marmeladenoma war einfach der Hammer. Sympathie und sein fortlaufender Gaming Content bringen ihn auf Platz drei.

Platz 2: Jay & Arya

Für mich ist es der beste Film-, Fakten-, Theorien- und Fehler-Kanal YouTubes, der mich durch unterhaltsame, selbst produzierte Kurzfilme und einer Schatzsuche über ganz YouTube auf ihrem Zweitkanal überzeugt. Ihr seid auf der Suche nach lustigen und guten Kurzfilmen? Dann schaut bei Jay und Arya vorbei, es wird sich lohnen!

Platz 1: Der Heider

Wenn euch YouTuber wie Simon Desue und Leon Marshèr genauso nerven wie mich, dann ist DerHeider der wohl beste Kanal, den ich euch empfehlen kann. Dort macht Florian,wie er wirklich heisst, sich, wie er selber sagt: „Augenschmunzelnd über das Verhalten von Asi-YouTubern lustig“. Ein schnelles, witzig aufgebautes Video von einem „bayrischen Drecksdeppen“ ist das Beste, was YouTube-Deutschland passieren konnte. Doch das beste Video auf seinem Kanal ist das gegen Homophobie, welches wegen des Videos von Mert gemacht worden ist. Chapó an den Satiriker und einen verdienten ersten Platz von mir.

Der YouTube-Satiriker Florian Heider alias Der Heider instagram/heidergram

Das sind meine Idole. Seid ihr anderer Meinung? Sagt mir, wen ihr persönlich auf Platz eins seht. Schreibt es in die Kommentare!

Euer Henry (14)