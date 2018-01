Ed Sheeran: Steht das Ende seiner Karriere bevor?

Gerade verkündete Ed Sheeran (26) die Verlobung mit seiner Freundin Cherry Seaborn (25). Der Musiker hat seiner Liebsten bereits Ende letzten Jahres einen Ring an den Finger gesteckt, zu dem ganz bald ein Zweiter - nämlich der Ehering - kommen soll. Wann genau es so weit sein wird, ist noch nicht bekannt. Doch wir freuen uns riesig für den Mega-Star!

Ed Sheeran: Aus diesem Grund hört er auf mit der Musik!

Was uns eher Sorgen-Falten auf die Stirn zaubert, sind die neusten Aussagen des Sängers über die Dauer seiner Karriere. Denn die könnte, laut eigenen Aussagen, schon bald ein Ende finden. Im Interview mit dem britischen "Daily Star" erklärte er jetzt, dass er aufhören will - und zwar aus diesem Grund:

"Meine Ambitionen werden auf Null sinken, sobald ich Kinder habe. Ich werde mir sagen 'Mich schert das nicht mehr wirklich, weil ich die Verantwortung für ein anderes Leben trage'." Weiterhin betonte er, dass er nur so ein wirklich guter Vater sein könne. OHA! Und das es nach der Hochzeit schon bald so weit sein könnte, ist gar nicht so unwahrscheinlich.

Immerhin betonte Ed immer wieder, dass er gern vor dem 30. Lebensjahr Vater wäre. Diese Nachricht dürfte viele Fans ein wenig schockieren. Bleibt zu hoffen, dass er sich anfangs voll auf sein Kind konzentriert (was auch völlig verständlich ist) - sich aber nach einiger Zeit wieder an die Gitarre setzt (auch wenn es nur ab und zu ist . . . ).

Alles andere, Darling, wäre leider ganz und gar nicht perfect . . . -.-