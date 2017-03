Ed Sheeran: Sein Album Divide bricht einen Weltrekord!

Ed Sheeran erlebt momentan die wohl erfolgreichste Phase seiner Karriere. Zu sagen, dass der 26-Jährige mit seinem Album "Divide" gerade alle Rekorde bricht, ist kein Stück übertrieben. Tatsächlich hat er sich mit seiner neuen Platte jetzt sogar einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Ed Sheeran: Er überholt The Weeknd!

Ed Sheeran startet mit Divide seit vergangenem Freitag so richtig durch. Bei Spotify wurde sein Album am ersten Tag knapp 57 Millionen (!!!) Mal gehört - Weltrekord! Bislang hatte in diesem Zusammenhang RnB-Star The Weeknd die Nase vorn. Sein Album "Starboy" wurde am ersten Tag jedoch "nur" 29 Millionen Mal aufgerufen.

Speziell in seiner Heimat England sowie dem Rest des Vereinigten Königreichs und Irland kriegen die Fans momentan nicht genug von Ed Sheeran. Alle 16 Songs von Divide führten dort am Wochenende die Spotify-Streamingcharts an. Auch hierzulande läuft es für den Rotschopf momentan richtig gut: Sein Hit "Shape Of You" belegt gerade Platz 1 der deutschen Singlecharts.

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!