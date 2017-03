Ed Sheeran bekommt eine Rolle bei "Game of Thrones"!

Ed Sheeran startet gerade so richtig durch. Der britische Pop-Sänger ist mit seinem neuen Album "÷" (für diese außergewöhnlichen Album-Titel ist er bekannt - wir erinnern uns an "X") eingeschlagen wie eine Bombe. Derzeit hat er gleich mehrere Songs in den Charts und als der Vorverkauf für seine Tour startete, hatte man kaum eine Chance.

Ed Sheeran: Sein Album Divide bricht einen Weltrekord! Ed Sheeran: Diese Rolle übernimmt er in "Game of Thrones" Ed Sheeran gehört ganz klar zu den erfolgreichsten Solo-Künstlern aller Zeiten! Und jetzt könnte er sogar noch einer der erfolgreichsten Schauspieler werden. Denn wie jetzt durch die TV-Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss bekannt wurde, bekommt der Musiker eine Gast-Rolle in der beliebten Fantasy-Serie "Game of Thrones" - Wow! Und offenbar hätte Ed Sheeran schon viel früher in die Serie einsteigen sollen, denn gegenüber "Variety" erklärte David Benioff: "Seit Jahren schon versuchen wir, Ed Sheeran für die Show zu gewinnen, um Maisie zu überraschen, und in diesem Jahr haben wir es endlich geschafft." Ed Sheeran schlägt Justin Bieber mit Golfschläger ins Gesicht! Ed Sheeran: Dank Maisie Williams zum Serien-Schauspieler? Die 19-Jährige Maisie Williams spielt bei "Game of Thrones" die Rolle der Arya Stark. Maisie ist ein riesiger Ed Sheeran Fan und freut sich besonders darüber, dass der Künstler am Set dabei sein wird. Leider haben die Verantwortlichen noch nicht verraten, welche Rolle Ed übernehmen wird. Doch wir können uns ihn ziemlich gut als Drachen-Bändiger oder einen Lord vorstellen, der in die Schlacht zeiht, um "Königsmund" zu verteidigen. Ed Sheeran selbst hat sich übrigens auch schon zu den Gerüchten geäußert und twitterte: "Damit ist die Katze wohl aus dem Sack." guess the cats out the bag... https://t.co/9GCDUp9HPN — Ed Sheeran (@edsheeran) 12. März 2017 "Game of Thrones": So hast du die Darsteller noch nie gesehen! Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger! © by WhatsBroadcast Ed Sheeran

