Echo 2018: Alle Infos zur Preisverleihung!

Am 12. April 2018 ist es wieder soweit! Deutschlands größer Musikpreis ECHO wird in Berlin verliehen! Wer alles für den begehrten Award nominiert ist, welche Superstars die Bühne rocken und welche Stars über den roten Teppich laufen, erfährst du hier!

Die Performer

Im letzten Jahr haben Stars wie Linking Park, KC Rebell, Tim Bendzko, Max Giesinger und Wincent Weiss die Bühne der Echo-Verleihung gerockt. Und auch am 12. April wird es auf der Bühne wieder heiß hergehen. Denn unter anderem wird Rita Ora zusammen mit Liam Payne ihren gemeinsamen „Fifty Shades Of Grey“-Titelsong „For You“ zum Besten geben. Außerdem hat sich als Performer US-Star Jason Derulo angekündigt, der mit seinen coolen Tanzmoves die Halle zum Beben bringen wird. Natürlich sind noch viele weitere Music-Acts am Start, die in den nächsten Wochen bekanntgeben werden! Der Ticketverkauf für die Verleihung startet am 9. März! Wer nicht vor Ort dabei sein kann: VOX überträgt das Spektakel ab 20.15 Uhr live im TV!

Die Gäste

Die Echo-Verleihung will sich natürlich niemand entgehen lassen. Deshalb werden am Abend der Veranstaltung auch wieder jede Menge deutsche und internationale Stars über den Red Carpet laufen. Letztes Jahr waren auch viele Social-Media-Stars wie Dagi Bee, Shirin David und Paola am Start.

Die Nominierten

Mit dem ECHO werden seit 1992 jährlich die besten und erfolgreichsten nationalen und internationalen Künstler geehrt. Auch in diesem Jahr entscheidet gleichberechtigt der Chartserfolg und ein Jury-Votum wer einen der begehrten Preise mit nach Hause nimmt. In diesem Jahr gibt es 22 Kategorien und folgende Künstler haben es unter die Nominierten geschafft:

Album des Jahres

Helene Fischer – "Helene Fischer"

The Kelly Family – "We Got Love"

Kollegah & Farid Bang – "Jung Brutal Gutaussehend 3"

Ed Sheeran – "Divide"

Die Toten Hosen – "Laune der Natur"

Hit des Jahres

Bausa – "Was du liebe nennst"

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – "Despacito"

Imagine Dragons – "Thunder"

Ed Sheeran – "Perfect"

Ed Sheeran – "Shape Of You"

Künstler Pop national

Mark Forster – "TAPE"

Peter Maffay – "MTV Unplugged"

Johannes Oerding – "Kreise"

Adel Tawil – "So schön anders"

Wincent Weiss – "Irgendwas gegen die Stille"

Künstlerin Pop national

Yvonne Catterfeld – "Guten Morgen Freiheit"

Julia Engelmann – "Poesiealbum"

Lina – "Ego"

Alice Merton – "No Roots"

Kerstin Ott – "Herzbewohner"

Band Pop national

Deine Freunde – "Keine Märchen"

Die Lochis – "#Zwilling"

Milky Chance – "Blossom"

Radio Doria – "2 Seiten"

Söhne Mannheims – "MannHeim"

Hip Hop/Urban national

187 Strassenbande – "Sampler 4"

Kollegah & Farid Bang – "Jug Brutal Gutaussehend 3"

Kontra K – "Gute Nacht"

RAF Camora – "Anthrazit"

SpongeBOZZ – "Started From The Bottom / KrabbenKoke Tape"

Dance national

Alle Farben – "Bad Ideas", "Little Hollywood"

Alex Christensen & The Berlin Orchestra – "Classical 90s Dance"

Gestört aber GeiL – "#Zwei"

Felix Jaehn – "I"

Robin Schulz – "Uncovered"

Rock national

Beatsteaks – "Yours"

Eisbrecher – "Sturmfahrt"

Kraftklub – "Keine Nacht für Niemand"

SDP – "Die bunte Seite der Macht"

Die Toten Hosen – "Laune der Natur"

Künstler international

Jason Derulo – "If I'm Lucky", "Tip Toe", "Swalla"

Eminem – "Revival"

Luis Fonsi – "Despacito", "Mis Grandes Exitos"

Michael Patrick Kelly – "iD"

Ed Sheeran – "Divide"

Künstlerin international

Camila Cabello – "Camila"

Dua Lipa – "Dua Lipa"

Rita Ora – "Your Song", "Anywhere"

P!nk – "Beautiful Trauma"

Taylor Swift – "Reputation"

Band international

Depeche Mode – "Spirit"

Imagine Dragons – "Evolve"

The Kelly Family – "We Got Love"

Linkin Park – "One More Light"

Sunrise Avenue – "Heartbreak Century"

Newcomer national

Bausa – "Powerbausa"

RIN – "Eros"

Wincent Weiss – "Irendwas gegen die Stille"

Ben Zucker – "Na und?!"

Zuna – "Mele7"

Newcomer international

Camila Cabello – "Camila"

DJ Khaled – "Grateful"

Luis Fonsi – ""Despacito", "Mis Grandes Exitos"

French Montana – "Jungle Rules"

Ofenbach – "Be Mine", "Katchi"

