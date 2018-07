Dua Lipa: Kann sie nie wieder singen?

Kann Dua nie wieder auftreten?

Auf Twitter entschuldigte sich Dua dafür: "Ich habe wirklich versucht, diese Show durchzuziehen, ich wollte euch eine richtig gute Show bieten. Ich fühle mich so schlecht, dass ich euch hängen lasse, weil ich es körperlich nicht schaffe und das nicht die Art Show ist, die ich euch präsentieren wollte. Also tut es mir so, so, so leid, aber ich kann heute nicht weiter machen. Ich werde zurück kommen, es tut mir so leid, danke euch." Wenn sie sich nicht genug ausruht, könnten sogar langfristige Schäden entstehen. "Es tut mir so leid, dass ich die heutige Show abbrechen musste. Ich hatte die letzten Tage schon eine Ohreninfektion, ich dachte, ich könnte es durchziehen, aber es war sehr schmerzhaft und mir wurde gesagt, dass ich permanenten Schaden an meinem Ohr verursachen könnte, wenn ich weiter mache." Mittlerweile scheint Dua Lipa aber wieder fit zu sein: Am Samstag stand sie in San Francisco auf der Bühne und begeisterte ihre zahlreichen Fans mit einer fetten Show. Hoffen wir, dass es ihr wirklich wieder gut geht!