Dua Lipa: Haare ab!

Am vergangenen Donnerstag präsentierte die Britin ihrer neue Bob-Frisur auf Instagram und schrieb dazu bloß "Snip Snip!". Mehr als 1,5 Millionen User feiern diesen mutigen Schritt. Und auch Dua selbst ist happy: In ihrer Insta-Story zeigt sie sich stolz mit dem freshen Look.

Snip snip Ein Beitrag geteilt von DUA LIPA (@dualipa) am Apr 5, 2018 um 2:30 PDT

Fans feiern, dass Dua Lipa die Haare abgeschnitten hat!

"Du siehst absolut großartig aus mit dem neuen Haar, aaaah", "Das passt total zu dir", "Ich liebe deine Haare" – die Sängerin kann sich vor Komplimenten auf Insta gar nicht mehr retten. Doch Dua Lipa hat nicht nur neue Haare, sondern auch eine neue Single am Start: Zusammen mit dem DJ Calvin Harris brachte sie am Freitag den Song "One Kiss" heraus.