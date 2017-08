DSDS-Siegerin Aneta Sablik und Ehemann Kevin: Trennung!

Traurige Neuigkeit von Aneta Sablik: Die DSDS-Gewinnerin ist wieder Single! Sie und ihre Jugendliebe Kevin Zuber haben sich nach knapp 8 Monaten Ehe getrennt. Dabei waren die beiden über sechs Jahre lang ein Paar. Schon während der DSDS-Staffel, die Aneta Sablik gewann, waren die beiden verlobt. Erst am 31. Dezember 2016 gaben sie sich in Polen das JA-Wort und krönten mit der Hochzeit ihre Liebesgeschichte. Doch nun ist alles aus und vorbei, wie die "Closer" berichtet. "Ja, es stimmt. Es ist alles aus", bestätigte Aneta gegenüber dem Magazin.

Was zum Ehe-Aus geführt hat, ist nicht bekannt. Ihr Noch-Ehemann Kevin soll aus dem gemeinsamen Haus bereits ausgezogen sein."Irgendwann wird alles Sinn machen. Also lache jetzt über deine Verwirrung, überstehe die Tränen, sei stark und denk daran alles hat einen Grund." Mit diesem nachdenklichen Post verwunderte Aneta Sablik schon vor wenigen Wochen ihre Fans. Doch jetzt ist klar, was die Beauty damit sagen wollte.

Wir wünschen Aneta Sablik alles Gute auf ihrem neuen Weg!

23. Januar 2017

DSDS-Siegerin Aneta Sablik hat ihren Kevin geheiratet!

Aneta Sablik war die Siegerin der elften Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Die hübsche Polin überzeugte die Zuschauer mit ihrer Power-Stimme und gewann vor Meltem Acikgöz die Show. Schon während DSDS war Aneta Sablik mit ihrem Freund Kevin Zuber verlobt. Nun hat das süße Paar endlich geheiratet - und das ganz still und heimlich.

W-O-W! So unfassbar hübsch sah Aneta als Braut aus - sie war wirklich eine Prinzessin! <3 (UPDATE: Das Foto hat Aneta inzwischen gelöscht!)

Wann haben DSDS-Aneta & Kevin geheiratet?

Schöner hätte das Jahr 2016 wirklich nicht enden können! Aneta Sablik und ihr Verlobter Kevin Zuber gaben sich am 31. Dezember nämlich das JA-Wort. Die Hochzeit fand in Anetas Heimat Polen statt, nur mit den engsten Familienmitgliedern und Freunden.

Bei Facebook postete sie vor einigen Tagen Bilder und Videos von ihrer Hochzeit und machte den schönsten Tag ihres Lebens somit offiziell. Wir gratulieren den beiden ganz herzlich und wünschen nur das Beste für die Ehe! <3

