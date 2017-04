DSDS Jury: 2018 soll SIE Dieter Bohlen ersetzen!

Die DSDS Jury um Dieter Bohlen, Shirin David, Michelle und H.P. Baxxter könnte 2018 vielleicht nicht mehr in dieser Konstellation zusammensitzen. Während jedoch meist die Jury-Kollegen um den Pop-Titan Dieter Bohlen ausgewechselt werden, trifft es den Chef-Juror 2018 angeblich selbst. "Deutschland sucht den Superstar" steht somit ein großer Umbruch bevor.

DSDS Jury: 2018 ohne Dieter Bohlen?

Eine DSDS Jury ohne Dieter Bohlen? Eigentlich unvorstellbar. Doch wie die Closer herausgefunden haben will, führt RTL bereits Gespräche mit neuen Juroren für die nächste Staffel. Für die DSDS Jury 2018 hat der Sender, laut einem Insider, sogar schon einen richtig dicken Fisch an der Angel. Der 63-Jährige müsste sich dann wohl in den verdienten DSDS-Ruhestand verabschieden.

Wer die DSDS Jury 2018 anführen soll, erfährst Du in folgendem Video:

