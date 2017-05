DSDS-Duygu Goenel: "Die Fans wissen, wer wir wirklich sind!"

Duygu Goenel: Maria ist ihre beste Freundin geworden!

Inzwischen ist es Duygu Goenel auch nicht mehr ganz sooo wichtig zu gewinnen. Sie ist einfach mega stolz auf sich und froh, überhaupt so weit gekommen zu sein. Sollte sie nicht genügend Anrufe bekommen, wäre das für sie also ganz sicher kein Weltuntergang. Doch wenn Duygu die 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" am Ende nicht gewinnt, wer soll dann den Plattenvertrag und das Preisgeld abstauben? "Ganz klar Maria! Wir haben viel zusammen erlebt, schlafen zusammen in einem Zimmer, gehen zusammen zu den Proben und so weiter - wir erzählen uns inzwischen Geheimnisse. Sie ist einfach eine BFF geworden!"

Alle News zu DSDS 2017 und den Kandidaten - hier klicken!

Duygu Goenel: "Es kommt auf die Fans an!"

Eine gute Performance ist für alle vier Finallisten wichtig, doch Sympathie-Punkte wurden schon in den letzten Wochen und Monaten verteilt. Daher glaubt Duygu, dass es vor allem auf die Fans ankommt, die auch für ihren Liebling anrufen. "Auch wenn man mal ein oder zwei Töne verhaut, werden die Fans einen nicht sofort bestrafen. Die wissen, wer wir wirklich sind. Klar, sollte man immer alles geben und am Ende ist es immer Geschmackssache, aber die Größe der Fanbase ist jetzt entscheidend."

Wie groß die Fanbase von Duygu Goenel ist, werden wir am Samstag erleben, denn dann kürt RTL ab 20:15 Uhr Deutschlands nächsten Superstar!