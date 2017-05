Alphonso Williams: "Ich bin total nervös!"

Und doch obwohl Alphonso Williams für viele schon so gut wie gewonnen hat, geht er dieses Mal mit einem mulmigen Gefühl in die alles entscheidenden Show. Im exklusiven Interview mit Bravo.de erklärte er uns, das er sich selbst noch gar nicht so sicher ist. "Ich bin total aufgeregt und die Spannung steigt immer mehr. Es fühlt sich aber auch alles so genial an - wie ein Cocktail der Gefühle. Aber vor allem bin ich super nervös, denn ein falscher Moment kann alles kaputt machen."

Alphonso Williams: Das hat ihm DSDS wirklich gebracht!

Durch die vorherigen Staffeln wissen wir, dass ein Sieg keine Garantie dafür ist, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Lohnt es sich daher eigentlich noch, bei "Deutschland sucht den Superstar" mitzumachen? Und wie bereitet die Sendung die Kandidaten wirklich auf das wahre Leben als Star vor? Im Interview erklärt Alphonso: "Ich wurde hier so gut behandelt und bin unglaublich dankbar. Ich habe viel gelernt und fühle mich vorbereitet, doch ich werde nicht in der Ecke sitzen und darauf warten, dass der Erfolg kommt. Du musst natürlich ständig an Dir arbeiten."

Alphonso Williams: Auftritte auch im Baumarkt?

Und selbst, wenn es nach dem Sieg nicht ganz so gut mit der Karriere laufen sollte und die großen Auftritte vor mehreren Tausend Menschen ausbleiben, möchte Alphonso Williams für die Leute da sein, die ihn hören wollen. "Bescheidenheit ist eine große Kunst", erklärt der Riese mit dem großen Herzen. Außerdem machte er klar, dass es wichtig ist, bodenständig zu bleiben und er selbst ein Konzert in einem Kuhstall geben würde, wenn ihn seine Fans dort sehen wollen würden. Alles andere findet Alphonso einfach nur dumm.

Die Idee mit dem Kuhstall finden wir übrigens gar nicht so dumm und doch eigentlich eine ziemlich witzige Idee. Wir würden uns auf jeden Fall Karten für das Kuhstall-Konzert von Alphonso besorgen ;)

Alphonso Williams: So klingt sein Sieger Song!

Seinen Finalsong, "Whats Becomes Of The Broken Hearted", beschreibt er übrigens als gefühlvoll, voller Liebe und nach Heimat klingend. "Ich bin total zufrieden mit dem Song und freue mich, ihn für meine Fans zu singen."

Das Finale von "Deutschland sucht den Superstar 2017" läuft am 6. Mai um 20:15 Uhr auf RTL.