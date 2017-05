DSDS-Alexander Jahnke: "Mein Favorit ist Alphonso!"

Alexander Jahnke: So geht es ihm vor der letzten Show!

Am Samstag entscheidet sich also, ob Alexander Jahnke die Show als Sieger verlässt. Und obwohl die ganze Situation ziemlich aufregend ist, verriet er im Gespräch, dass er ziemlich ruhig und entspannt ist. Im Finale singt er neben seinem Finalsong, "Halt alle Uhren an", "Geboren um zu leben" (Unheilig) und "Gewinner" (Clueso).

Seinen Siegersong findet er übrigens unglaublich passend. Es geht nämlich nicht nur darum, einen ganz besonderen Moment festzuhalten, sondern der Titzel beschreibt für ihn auch die ganzen letzten Monate, in denen er bei DSDS war.

Alexander Jahnke: Das hat ihm DSDS wirklich gebracht!

"Man wird schon auf die Bühne vorbereitet und erfährt viel über Abläufe im Hintergrund, doch ich denke, nach der Show geht es erst so richtig los", erklärt Alexander weiter. Sollte er auch nicht als Sieger von der Bühne gehen, wird es für ihn keinen Stillstand geben. Das Ziel: "Vollgas geben, die Chance nutzen und etwas daraus machen."

Alexander Jahnke: "Ich würde gern selbst mal in einer Jury sitzen"!

Sein absoluter Favorit ist übrigens Alphonso. "Alphonso nimmt mich einfach mit, seine Aura und seine gute Laune sind so ansteckend. Das ist es, was für mich einen wahren Superstar ausmacht." Die Bewerbung für einen Jury-Platz für die nächste Staffel hat Alex übrigens schon ausgefüllt. Er hätte nämlich total Bock darauf, selbst mal die Kandidaten zu bewerten und zu beraten. . . ;)