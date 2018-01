DSDS 2018: YouTuberin Molly Sue Horn ist dabei!

Kennst Du schon Molly Sue Horn? Die hübsche Sängerin hat knapp 19.000 Abonnenten auf YouTube und fast 75.000 Follower bei Instagram - nicht schlecht! Die Wahrscheinlichkeit, das auch DU ihr folgst, ist gar nicht so gering. Und spätestens nach ihrem Auftritt bei "Deutschland sucht den Superstar" dürften sich diese Zahlen noch einmal deutlich nach oben verändern.

Denn Molly Sue Horn wird vor die diesjährige "DSDS"-Jury treten. Für Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen wird sie "Something's Got a Hold on Me" von Christina Aguilera singen. Keine leichte Nummer. . . Das wird vermutlich auch Dieter sagen, der mit solchen Songs immer erst richtig überzeugt werden muss.