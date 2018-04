DSDS 2018: Alle News zur aktuellen Staffel!

Dieter Bohlen, Ella Endlich, Carolin Niemczyk und Mousse T. suchen in der 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar" den coolsten neuen Star am deutschen Pop-Himmel. Wer kann die DSDS-Jury 2018 verzaubern? Hier gibt's alle News rund um die Jury, Kandidaten und Liveshows zur aktuellen Staffel!

Das sind die Songs der 1. Live-Mottoshow

Emilija Maihailova singt "Katchi" von Ofenbach vs Nick Waterhouse

Giulio Arancio singt "What Is Love" von Haddaway

Isa Martino singt "Sofia" von Alvaro Soler

Janina El Arguioui singt "I Will Survive" von Gloria Gaynor

Lukas Otte singt "OK" von Robin Schulz feat. James Blunt

Marie Wegener singt "Er gehört zu mir" von Marianne Rosenberg

Mario Turtak singt "Celebration" von Kool & The Gang

Mia Gucek singt "Mein Herz" von Beatrice Egli

Michael Rauscher singt "Hulapalu" von Andreas Gabalier

Michel Truog singt "I Want It That Way" von den Backstreet Boys

DSDS: Die Top Ten stehen fest!

Diese zehn Kandidaten haben es nach dem Recall in Südafrika in die Liveshows, die am 14. April beginnen, geschafft:

Giulio Arancio

Der 25-jährige Elektroniker aus Köln sagt über sich selbst, dass er anpassungsfähig, offen und ehrgeizig ist. Sein Lebensmotto: „Genieße jeden Tag und arbeite hart für das, was du willst.“

Marie Wegener

Die Schülerin aus Duisburg liebt die Musik von Zara Larson, Selena Gomez und Taylor Swift. Ihr Motto bei DSDS: „Ich möchte mich nicht verstellen und beim Singen meine Gefühle zum Ausdruck bringen.“

Lukas Otte

Der 20-jährige beschreibt sich selbst als „humorvoll, aufgedreht und ehrlich". Er studiert Pädagogik, kommt aus Koblenz und hört gern Wincent Weiss.

Emilija Mihailova

Die 29-jährige kommt aus St. Gallen in der Schweiz und arbeitet als Dentalassistentin. Sie beschreibt sich selbst als „witzig, abenteuerlustig, sexy“ und liebt Songs von Beyoncé.

Michael Truog

Der 25-jährige macht eine Ausbildung zum Maurer und steht auf die Musik von Machine Gun Kelly. Er kommt aus Neftenbach aus der Schweiz und lebt nach dem Motto: „Lebe deinen Traum“.

Janina El Arguioui

Die 30-jähirge beschreibt sich selbst als "tolerant, offen, liebevoll". Sie kommt aus Kaarst, veranstaltet Kindergeburtstage und steht auf die Musik von Adele, Lady Gaga, Bosse und Robbie Williams.

Michael Rauscher

Der 20-jährige Augsburger arbeitet als Fliesenleger. Er gibt alles für sein Ziel, hat keine Scheu und ist sehr vertrauenswürdig. Sein Motto: „Lebe den Tag, als wäre er dein letzter!“

Mia Gucek

Die 25-jährige arbeitet in Duisburg als Kellnerin. Sie liebt die Musik von Andrea Berg und mitternächtliche Snacks. Ihr Motto: „Dream your life, live your dreams!“

Mario Turtak

Der 25-jährige Kellner aus Stuttgart steht auf die Musik von Bruno Mars. Sein Motto: „Gib niemals auf!“

Isa Martino

Der 29-jährige arbeitet als Musiker und lebt in Hengersberg in Niederbayern. Sein Lieblingssänger ist Enrique Iglesias. Seine positivste Eigenschaft? „Bedingungslos lieben zu können".

Das ist die DSDS Jury 2018

Neben Pop-Titan Dieter Bohlen, der seit der 1. Staffel "Deutschland such den Superstar" am Jurypult sitzt, unterstützen ihn in diesem Jahr Musik-Produzent Mousse T. ("Sex Bomb"), Schlager-Star Ella Endlich ("Küss mich, halt mich, lieb mich") und Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk ("Geiles Leben"). Damit ist die Zeit am DSDS-Jurypult für Scooter-Frotmann H.P. Baxxter, Schlager-Ikone Michelle und Youtuberin Shirin David endgültig vorbei.