DSDS 2017: Dominik Fritz ist als Herausforderer in Dubai dabei!

Dominic Fritz: Ist er der neue Justin Bieber?

In Dubai singt Dominic nicht nur als erstes "What Do You Mean" von Justin Bieber, sondern wird auch von seinen Konkurrenten als Justin bezeichnet. Den Vergleich findet er ziemlich gut. "Ich muss sagen, ich finde es cool! Er ist ein wahnsinnig cooler Künstler und ein toller Performer. Ich kann nichts gegen ihn sagen. Mein großes Vorbild ist allerdings Prince."

DSDS: Sorgt die neue Regel für Ärger hinter den Kulissen?

Alle Kandidaten, die in den letzten Wochen zu sehen waren und einen Recall-Zettel erhalten haben waren sich ziemlich sicher, auch wirklich im Recall zu sein. Durch die Herausforderer wird ihnen die Sicherheit noch einmal genommen. Denn sobald es jemand schafft, die Jury vom Hocker zu hauen, muss der bereits erhaltene Recall-Zettel wieder abgegeben werden.

"Es ist wirklich nicht ohne. Ich habe selbst erst zwei Wochen vorher erfahren, dass ich nach Dubai fliegen darf. Und dann wurde mir erst so langsam bewusst, dass ich einer der Herausforderer bin, die die Möglichkeit haben, einen der 30 Kandidaten heraus zu kicken. Und klar, die haben uns schon erst einmal gemustert. Die wussten ja auch nicht was passiert. Aber in der ersten Runde war das auf jeden Fall noch ganz entspannt."

DSDS goes Dubai: So lief es hinter den Kulissen ab!

Dominic hat schon eine Menge Auftritte hinter sich und weiß ganz genau, wie man sich vor einer Kamera präsentieren muss. Die Dreharbeiten in Dubai waren für ihn aber noch einmal eine völlig neue Erfahrung: "Man kommt da an, am Set sind riesige Kräne aufgebaut und es sind unfassbar viele Kamera-Teams unterwegs. Dann hast Du gefühlt drei Stunden Schlaf und wirst mit der Kamera geweckt, weil noch O-Töne benötigt werden. Das war schon eine völlig neue Erfahrung. Aber danach ist man auf jeden Fall wahnsinnig geübt."

Wie sich Dominic schlägt und ob er Dieter, Michelle, H.P. und Shirin von sich überzeugen kann, erfährst Du dann am Samstag ab 20:15 Uhr!