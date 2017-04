DSDS 2017: Alexander Jahnke mit überraschendem Geständnis

DSDS 2017 ist in der heißen Phase. Die Top-6 Kandidaten kämpfen im Halbfinale am Samstag um den Finaleinzug. Mittendrin: Alexander Jahnke. Der 29-Jährige DSDS-Kandidat blühte im Verlaufe der Show immer weiter auf und gehört mittlerweile zu den absoluten Top-Favoriten auf die "Deutschland sucht den Superstar"-Krone.

Als Gewinner bei DSDS 2017 würde sich Alexander Jahnke aber nicht nur den Traum von der Musik-Karriere, sondern mit dem 500.000 Euro Preisgeld auch noch einen weiteren langjährigen Wunsch erfüllen.

DSDS-Kandidat Alexander: "Ich hatte noch nie ein Auto"

DSDS 2017 könnte Alexander endlich mobil machen. Im Interview mit BRAVO.de verriet der Schmusesänger: "Ich werde am Wochenende 30 Jahre alt und hatte noch nie ein eigenes Auto. Das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall von den 500.000 Euro kaufen würde", so der DSDS-Kandidat. Doch es soll kein Ferrari oder sonstiger, flotter Flitzer werden. Lieber etwas bodenständiges: "Mir würde schon ein VW Golf reichen. Einfach ein Wagen, mit dem ich mobil bin und auch mal ein paar Freunde mitnehmen kann."

Ebenso überraschend antwortet Alexander auf die Frage, mit welchen Künstlern er nach DSDS 2017 gerne ein Duett singen würden: "Ich bin ein riesen Fan von Lady Gaga und Katy Perry. Mit denen zusammenzuarbeiten wäre echt der Hammer!" Katy Perry und Alexander Jahnke mit einem gemeinsamen Song? Klingt absolut hitverdächtig!

Alexander Jahnke: Das ist sein Plan B nach DSDS 2017

Doch bevor es soweit ist, muss sich Alexander Jahnke im DSDS 2017 Halbfinale erst einmal gegen Alphonso Williams, Noah Schärer, Maria Voskania & Co. durchsetzen. Sollte es am Ende tatsächlich nicht mit der großen Musik-Karriere hinhauen, hat der Mann mit der tiefen Stimme aber auch hier schon eine konkrete Vorstellung: "Ich habe eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann vor Jahren abgeschlossen. Sollte musikalisch wirklich alles scheitern, arbeite ich einfach wieder in diesem Bereich weiter", so der DSDS-Favorit.

Wenn Alex in den Motto-Shows jedoch weiterhin so stark abliefert, muss er sich um einen Büro-Job erst einmal keine Gedanken mehr machen...