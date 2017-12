Dschungelcamp: Die Gewinnerin steht fest!

Das Dschungelcamp 2018 startet in Deutschland am 19. Januar. Die deutschen Kandidaten ziehen immer nach dem Ende der britischen Version "I'm a celebrity - get me out of here" in den australischen Urwald. Dort ist das Dschungelcamp-Abenteuer mittlerweile vorbei und im großen Finale wurde nun die Gewinnerin gekürt.

Dschungelcamp: Georgia Toffolo hat gewonnen!

Dschungelcamp-Gewinnerin in Großbritannien ist Georgia Toffolo. Die 23-Jährige wurde auf der Insel durch die Serie "Made in Chelsea" bekannt. Mehr als 10 Millionen Briten sahen sich das Finale vor den TV-Geräten an - und der Großteil davon wollte, das Georgia die neue Dschungel-Queen wird.

Ob der Sieg beim britischen Dschungelcamp vielleicht auch ein wenig mit dem Beziehungspech der hübschen Blondine zusammenhing? Am Lagerfeuer klagte sie oft über Liebeskummer, da sie sich vor kurzem von ihrem Freund James Middleton trennte. Der Mitleidseffekt in Kombination mit einigen heißen Duschszenen scheint die Zuschauer am Ende jedoch überzeugt zu haben. "Der Dschungelcamp-Sieg war [...] ganz gut für mein Selbstwergefühl", erzählte Georgia der britischen "Sun". Wir gönnen Ihr den Sieg!

Wer beim deutschen Dschungelcamp 2018 als Sieger hervorgehen wird, erfahren wir ab dem 19. Januar auf RTL. Alle Infos zum Camp findest Du auf unser großen Übersichtsseite.