Es ist gut möglich, dass Honey und Dr. Bob im "Jungle Camp" noch öfters aufeinandertreffen werden. Immerhin ist der Arzt bei jeder Dschungelprüfung mit dabei...

Dschungelcamp 2017 Start: Alle Sendetermine und Sendezeiten

Wann läuft das Dschungelcamp 2017? Hier findet ihr alle Sendetermine und Sendezeiten der neuen Staffel in der Übersicht:

Dschungelcamp 2017 Folge 1: 13. Januar, 21:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 2: 14. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 3: 15. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 4: 16. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 5: 17. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 6: 18. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 7: 19. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 8: 20. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 9: 21, Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 10: 22. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 11: 23. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 12: 24. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 13: 25. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 14: 26. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Folge 15: 27. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Das große Finale: 28. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Das große Wiedersehen: 29. Januar, 22:15 Uhr

Dschungelcamp 2017 Das Nachspiel: 11. Februar, 22:15 Uhr

Update 6. Januar

Dschungelcamp Kandidaten: Wird es zwischen diesen Teilnehmern knistern?

Das Dschungelcamp 2017 steht in den Startlöchern. Alle Kandidaten stehen mittlerweile fest und wir können es kaum noch erwarten, die Promis in den Dschungelprüfungen und am Lagerfeuer zu sehen. Apropos Lagerfeuer: Vielleicht wird es auch dieses Jahr zwischen zwei Dschungelcamp Kandidaten wieder ordentlich knistern.

Speziell zwei Kandidaten haben schon angekündigt, einem heißen Flirt im Dschungel gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Alexander "Honey" Keen ließ bereits verlauten, dass ihm das Flirten einfach im Blut läge. Und auch Sarah Joelle Jahnel scheint eine Romanze im Vorfeld nicht ausschließen zu wollen. „Falls im Dschungel zufälligerweise Mister Right auf mich warten sollte, werden mich die Kameras nicht davon abhalten, zu flirten oder Zuneigungen zu zeigen“, erzählt die ehemalige DSDS-Kandidatin. Bahnt sich da etwa im Vorfeld schon etwas an?

Dschungelcamp 2017: Kandidaten stehen fest!

Die Dschungelcamp Kandidaten sind endlich final und vollzählig. Am 13. Januar um 21:15 Uhr ist der Start der neuen Staffel auf RTL. Wer zieht bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in den australischen Urwald? Eine Camperin lockt mit nackten Tatsachen, ein anderer Camper verspricht Stress!

Die Dschungelprüfungen warten: Im Video findest Du alle Kandidaten vom Dschungelcamp 2017 im Überblick.

Dschungelcamp Kandidaten: Erste Fotos aufgetaucht!

Die Dschungelcamp Kandidaten haben sich für die neue Staffel auf RTL bereits in Schale geworfen und auf ersten Fotos ablichten lassen. Der Dschungelcamp Start ist übrigens am 13. Januar. Zudem verraten sie auch noch, was ihre Ängste, Hoffnungen und Pläne für die Zeit im Dschungelcamp 2017 sind - mit sehr interessanten Aussagen!

Die Dschungelcamp Kandidaten sind bereit! Erste Fotos von den "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Teilnehmern findest Du oben im Video!

Update 4. Januar

Dschungelcamp Kandidaten: Schock! Nastassja Kinski sagt Teilnahme ab!

Die Dschungelcamp Kandidaten werden noch einmal neu gemischt! Wie die BILD berichtet, hat Kandidatin Nastassja Kinski kurzfristig ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2017 abgesagt. Sie ist damit die erste "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Camperin, die noch vor dem ersten Tag aussteigt. Der Grund dafür ist bislang noch nicht bekannt. Ersatz steht schon bereit - und es ist NICHT Maria Hering!

Kader Loth soll die Dschungelcamp Kandidaten als Ersatz wieder komplett machen, will die BILD erfahren haben. Für Kinski könnte es im Nachhinein übrigens noch teuer werden: Wer freiwillig aussteigt, muss normalerweise bis zu 50.000 Euro Schadensersatz an RTL zahlen...

Update: Wie der Express erfahren hat, ist der Grund für Nastassja Kinskis Absage am Dschungelcamp äußerst kurios: Die Schauspielerin kannte das RTL Camp nicht! Nachdem ein Freund Kinski aufklärte, was bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" alles passiert, entschied sich Kinski für einen Rückzieher. Tja, man sollte halt lieber einen Vertrag erst einaml durchlesen, bevor man ihn unterschreibt ;)

Dschungelcamp 2017: RTL plant Zusatz-Show für "Ich bin ein Star"

Das ist DIE Dschungelcamp News des Jahres! Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht es bekanntermaßen zwei Wochen richtig rund. Danach folgt das große Wiedersehen mit allen Kandidaten vom Dschungelcamp. Doch jetzt setzt der TV-Sender sogar noch einen drauf: Nach der elften Staffel soll noch eine dritte Show aus dem Dschungel-Universum dazukommen!

Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich präsentieren am 11. Februar um 22:15 Uhr läuft zum ersten Mal "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel". Und worum geht es in der Sondersendung? Laut RTL sollen die Zuschauer hier erfahren, wie es den Kandidaten nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme ergangen ist. Hat es ihren Karrieren geholfen? Wer hat noch eine Rechnung offen? Klingt spannend!

Update 03. Januar

Dschungelcamp Kandidaten: Ersatz für Sarah Joelle?

Die Dschungelcamp Kandidaten für die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stehen (inoffziell) eigentlich soweit fest. Nun könnte es jedoch eine kurzfristige Änderung für den Urwald-Spaß geben. Sitzt Sarah Joelle beim Dschungelcamp Start am 13. Januar etwa doch nicht mit am Lagerfeuer?

Die ehemalige DSDS-Kandidatin muss sich, laut der BILD, am Mittwoch noch einer Operation unterziehen. Es handelt sich dabei zwar um einen unkomplizierten Eingriff, jedoch ist dadurch ihre Teilnahme am Dschungelcamp gefährdet. Es steht nämlich noch nicht fest, ob Sarah nach der OP fit genug für den Flug bzw. die Dschungelprüfungen in Australien sein wird. Ein Ersatz steht angeblich schon bereit: Maria Hering, ihres Zeichens die Ex von Millionär Bastian Yotta.

Ob Maria Hering wirklich den Platz von Sarah Joelle beim Dschungelcamp 2017 einnehmen wird, werden wir wohl spätestens nach der Operation erfahren.

Update 2. Dezember

Gina-Lisa im Dschungelcamp 2017: Das denkt Sophia Wollersheim über die Kandidaten!

In der letzten Staffel vom Dschungelcamp kämpfte sich Kandidatin Sophia Wollersheim in die Herzen der Zuschauer und wurde schließlich Zweite. Am 13. Januar ist der Start der elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL und vielleicht könnte Gina-Lisa die Nation ähnlich positiv überraschen, wie einst die Düsseldorferin.

Wollersheim freut sich über die Teilnahme von Gina-Lisa im Dschungelcamp - allerdings aus einem anderen Grund, als man zunächst annimmt. "Ich hoffe, dass sie sich von der Dschungelcamp-Gage leisten kann, alte Rechnungen zu begleichen. Zum Beispiel die Schulden, die sie bei Bert offen hat. Vor rund vier Jahren war sie mit einigen Freunden bei ihm in der Rethelstraße, hat munter Champagner bestellt und dann die Zeche geprellt - das müssen rund 6500 Euro gewesen sein", erzählt Sophia dem Kölner Express.

Trotzdem wünscht sie dem Ex-GNTM-Girl Glück im australischen Urwald. Hat aber noch einen kleinen Nadelstich parat: "Sie war bisher kein allzu gutes Vorbild für Teenager. Und ein großer Sympathieträger ist sie bisher auch nicht." Immerhin hat Gina-Lisa jetzt die Chance im Dschungelcamp ein positives Bild von sich zu zeigen.

Apropos Dschungelcamp Kandidaten: Laut Wollersheim können sich die RTL-Zuschauer wohl auf eine "neue" Helena Fürst freuen. Für die 29-Jährige könnte diese Rolle VOX-Maklerin Hanka Rackwitz einnehmen. "Sie hat so einen zwiespältigen Blick", wittert sie.

Update: 01. Januar

Dschungelcamp 2017: Kandidat Jens Büchner vor dem Aus?

Verliert das Dschungelcamp schon vor dem Start seinen ersten Kandidaten? Wie die Bild-Zeitung berichtet, könnte Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner die Einreise nach Australien verboten werden. Der Grund: Büchner ist vorbestraft.

Dschungelcamp 2017 ohne Büchner? Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde der 47-Jährige wegen Anlagebetrug angeklagt. Als Strafe gab es ein halbes Jahr Haft plus zwei weitere Jahre auf Bewährung. RTL wollte sich, laut Bild, bislang noch nicht zu diesem Umstand äußern.

Dschungelcamp Kandidaten und Angehörige hatten auch schon in der Vergangenheit Einreiseprobleme. So durfte etwa Bert Wollersheim seine Sophia in der letzten Staffel vom Dschungelcamp nicht besuchen, weil er ebenfalls vorbestraft war. Ob Jens Büchner nun das gleiche Schicksal erleidet, werden wir spätestens am 13. Januar erfahren - dann startet die die neue Staffel "Ich bin ein Star" auf RTL.

Die Dschungelcamp Kandidaten stehen fest!

Wer geht ins Dschungelcamp 2017? Die wichtigste Frage zur neuen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" scheint nun endlich beantwortet! Laut der Bild-Zeitung, komplettieren die beiden Schauspieler Markus Majowski und Nicole Mieth die Liste der Dschungelcamp Kandidaten für den Start im Januar.

Dschungelcamp 2017: Alle Kandidaten

Diese Promis stehen, laut der BILD, als Kandidaten für das Dschungelcamp 2017 fest:

Marc Terenzi

Gina-Lisa Lohfink

Jens Büchner

Thomas Häßler

Kader Loth (als Ersatz für Nastassja Kinski)

Sarah Joelle Jahnel

Alexander "Honey" Keen

Hanka Rackwitz

Fräulein Menke

Florian Wess

Markus Majowski

Nicole Mieth

Dschungelcamp: Sonja Zietlow will die Lombardis nicht bei "Ich bin ein Star"

Dschungelcamp ohne die Lombardis? Das ehemalige DSDS-Pärchen hat nichts mehr anzubieten - meint zumindest Moderatorin Sonja Zietlow. Die 48-Jährige, die seit der ersten Folge die Zuschauer durch das Dschungelcamp führt, spricht sich klar gegen Sarah und Pietro als Kandidaten aus.

Gegenüber TV Digital sagte Zietlow: "Was sollen die denn bei uns noch Geheimes zeigen, was sie in den letzten Jahren nicht schon freiwillig breitgetreten haben wie einen Flurteppich?", so die IBES-Moderatorin. Ihr Wunsch wird, aller Voraussicht nach, wohl auch erfüllt: Die Kandidaten für das Dschungelcamp 2017 stehen mittlerweile wohl schon fest - die Lombardis sind anscheinend nicht in der neuen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei.

Dschungelcamp 2017: Termine und Sendezeiten

Diese Ausstrahlungs-Termine für Ich bin ein Star - Holt mich hier raus auf RTL stehen bereits fest:

Erste Folge vom Dschungelcamp 2017: 13. Januar 2017, um 21:15 Uhr auf RTL

Finale vom Dschungelcamp 2017: 28. Januar 2017, ab 22:15 auf RTL

Das große Wiedersehen mit allen Kandidaten vom Dschungelcamp: 29. Januar 2017, um 22:15 Uhr

Die Sendetermine von IBES sind übrigens immer im Januar, weil das Dschungelcamp in den Monaten davor von den Briten besetzt wird. Dann läuft dort nämlich "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!". Das "Jungle Camp" blockt sozusagen also das Dschungelcamp ;)

28. Dezember

Wie viel Geld kriegen die Dschungelcamp Kandidaten?

Wer im Dschungelcamp landet, hat meist Geldprobleme oder möchte sich einfach "der Herausforderung stellen" - was auch immer das genau heißen mag. Fakt ist: Wer als Kandidat ins Dschungelcamp geht, kriegt richtig viel Kohle. Bestes Beispiel: Brigitte Nielsen bekam für ihren Auftritt bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einst 200.000 Euro - nicht schlecht! Sie galt damit bislang sogar als die Topverdienerin. Doch einer der neuen Kandidaten im Dschungelcamp 2017 könnte ihr diesen Titel nun streitig machen.

Dank an alle meine "Dschungel-Fans". Respect and love, always. B. pic.twitter.com/RDr1diu7h2 — Brigitte Nielsen (@brigittenielsen) 31. Januar 2016

Wie tz.de mutmaßt, könnte Nastassja Kinski für ihren Ausflug in den australischen Urwald stolze 250.000 Euro kriegen. Zumindest bekam sie die gleiche Gage bereits für ihre Teilnahme an Let's Dance auf RTL. Auch Gina-Lisa Lohfink soll im Bereich von 150.000 Euro unterwegs sein - voraussgesetzt sie hält die zwei Wochen bei "Ich bin ein Star" durch.

Andere Dschungelcamp Kandidaten werden - was die Gage betrifft - höchstwahrscheinlich nicht so viel Glück haben. Schaut man auf die letzte Staffel zurück, bekam Sophia Wollersheim zum Beispiel "nur" einen Geldregen von 40.000 Euro für ihre Teilnahme. Jenny Elvers hingegen bekam mehr als das Vierfache davon. Die "Gehaltsschere" zwischen den Promis wird also wohl auch dieses Jahr wieder relativ groß sein.

14. Dezember

Dschungelcamp Kandidaten: Pietro und Sarah Lombardi gemeinsam im RTL Camp?

Bei all den gehandelten Dschungelcamp Kandidaten, wäre das die mit Abstand größte Sensation: Sarah und Pietro Lombardi sollen, trotz Trennung, gemeinsam bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei sein! Es ist bereits bekannt, dass Sarah ein Angebot vorliegt (s.u.), doch wie die Closer berichtet, soll nun auch noch Pietro mit ins RTL Camp.

Sarah und Pietro als Dschungelcamp Kandidaten - ob das gut gehen kann? Im folgenden Video erfahrt ihr, wie viel Geld die beiden durch eine Teilnahme bei IBES verdienen könnten und ob sie bereits zugesagt haben!

29. November

Ab wann gibt es wieder das Dschungelcamp?

RTL hat jetzt endlich den fixen Termin für das Dschungelcamp 2017 verraten: Ab dem 13. Januar gibt es wieder jede Menge Action mit den Kandidaten im australischen Urwald!