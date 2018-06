Wie wachsen meine Brüste schneller?

Auch wenn es sich viele Mädchen wünschen: Auf die Entwicklung der Brüste hat man keinen Einfluss! Denn wann die Brüste anfangen zu wachsen und wie groß sie mal werden, ist vor allem eine Sache der Vererbung. Denn es ist in den Genen festgelegt.

Wie ist denn das in deiner Familie? Wie groß sind die Brüste deiner Mutter und ihrer Mutter? Wenn sie beide eher schlanke Typen sind und wenig Oberweite haben, kann es bei dir genauso werden. Muss aber nicht. Doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ein bisschen spielt auch dein Gewicht eine Rolle. Nimmst du zu, wird ein Teil der Fettreserven auch in den Brüsten landen. Aber eben nicht nur dort, sondern auch an anderen Stellen, an denen du es vielleicht weniger toll findest. Das ist also keine so hilfreiche Sache. Und wenn du abnimmst, wird die Brust auch wieder kleiner. Es heißt, die Pille mache die Brüste größer. Das kann man aber auch nicht für jedes Mädchen sagen. Bei einigen Mädchen kommt es durch die Hormone der Pille zu mehr oder weniger großen Wassereinlagerungen. Und die lassen dann die Brüste dann einen Tick größer werden. Aber das ist nicht immer so. Manche Mädchen stellen diese Veränderungen auch kurz vor ihrer Periode fest, ohne dass sie die Pille nehmen.

