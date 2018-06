Wie muss ich die Pille richtig einnehmen?

So nimmst die Mikropille richtig ein!

Um sicher vor einer Schwangerschaft geschützt zu sein, ist es wichtig, die Pille richtig einzunehmen! Wir erklären, wie es geht:

Jede Packung enthält 21 Dragées . Du schluckst täglich eine Pille - etwa alle 24 Stunden . Ist die Packung leer, machst du eine 7-tägige Einnahmepause . Ungefähr 2 bis 4 Tage nach der letzten Pille setzt deine Regelblutung ein. Auch in der einnahmefreien Zeit bist du sicher vor einer Schwangerschaft geschützt.

So nehmen Pilleneinsteigerinnen die Pille richtig ein:

Mädchen, die die Pille zum ersten Mal nehmen, beginnen damit am ersten Tag ihrer Regelblutung. Ab diesem Zeitpunkt sind sie vor einer Schwangerschaft geschützt. Dieser Schutz hält auch an den sieben Tagen der Pillenpause an. Auch für Pilleneinsteigerinnen gilt: In jeder Packung sind 21 Pillen, jeden Tag wird eine eingenommen – möglichst immer zur gleichen Zeit. Dann folgen sieben Tage Pause, in der die Regelblutung stattfindet. Am achten Tag geht es dann mit der ersten Pille der neuen Packung weiter.

