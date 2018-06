So sitzen Kondome richtig!

Wie ein Kondom sitzen muss, damit es sicher schützt, erfährst du hier:

Kondom zu breit!

Sitzt das Kondom sehr locker und schlägt auf dem steifen Penis Falten, ist das ein Zeichen dafür, dass das Kondom zu breit ist. Das merkst du auch daran, wenn sich das Kondom leicht abziehen lässt, wenn du an der Kondomspitze (Reservoir) ziehst. Jetzt besteht beim Geschlechtsverkehr die Gefahr, dass das Kondom abrutscht und nicht mehr zuverlässig schützt. In diesem Fall brauchst du ein engeres Kondom! Engere Kondome kannst du im Internet oder in Apotheken kaufen. Kannst du sie nicht bekommen, dann probier's mal mit anatomisch geformten (taillierten) Kondomen. Die sind am Übergang von der Eichel zum Penisschaft enger, was das Abrutschen erschwert.

Kondom zu eng!

Ist das Kondom zu eng, kannst du es nur mit einigem Geschick und Kraftaufwand über die Eichel rollen. Dabei schlägt das Kondom kaum Falten, es spannt auf dem Penisschaft und lässt sich nur schwer oder gar nicht bis zur Peniswurzel abrollen. Jetzt besteht die Gefahr, dass das Kondom beim Geschlechtsverkehr reißt, was bedeutet, dass du ein Kondom brauchst, das größer bzw. breiter ist! Breitere Kondome (Breite: 54 mm und mehr) bekommst du in Drogerien, Apotheken und Supermärkten.

So sitzt das Kondom richtig!

Wenn du das Kondom auf die Eichel aufsetzt, muss es sich einfach - ohne besonderen Kraftaufwand - über den Penisschaft bis runter zur Peniswurzel abrollen lassen. Dabei darf das Kondom weder große Falten schlagen, noch stark spannen. Bedeckt das Kondom voll abgerollt nicht den ganzen Penis bis zur Peniswurzel, brauchst du unbedingt ein längeres Kondom. Sonst besteht die Gefahr, dass es bei den Rein-Raus-Bewegungen des Penis in der Scheide abgestreift wird.

Gut zu wissen: Zu lang kann ein Kondom nie sein, denn du rollst es immer nur bis zum Penisansatz ab.