Schwangerschaftstest: Ab wann?

Wann soll ich einen Schwangerschaftstest machen?

Kommen deine Tage nicht am üblichen Tag, kannst du mit einem Test, die es schon ab ca. 4 € in Drogeriemärkten zu kaufen gibt, Gewissheit schaffen. Schwangerschafttest können oft schon ab dem ersten Tag, an dem die Regel ausbleibt, ein zuverlässiges Ergebnis liefern. Noch verlässlicher wird der Test, wenn du zusätzlich noch ein bis zwei weitere Tage wartest. Solltest du dir nicht sicher sein, wann deine Tage einsetzten sollten, sind Schwangerschaftstest meist spätestens 20 Tage nach eurem ungeschützten Sex sicher und verlässlich! Es kann außerdem passieren, dass die Angst vor einer Schwangerschaft oder anderer Stress, deinen Körper so sehr beeinflusst hat, dass dein Menstruations-Zyklus durcheinander geraten ist. Deine Tage können also tatsächlich einfach nur später also gewohnt kommen. Den Test kannst du aber trotzdem an dem Tag machen, an dem die Regel eigentlich hätte einsetzen müssen.

Wichtig beim Test: Halte Dich unbedingt an die Anweisungen im Beipackzettel. Bist Du unsicher, dann lass den Test lieber beim Arzt oder einer Schwangerschaftsberatungsstelle machen.