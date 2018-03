Penisumfang und -Größe! Was ist normal?

Was finden Mädchen besser?

Wie gut der Geschlechtsverkehr für ein Mädchen ist, hängt nicht von der Penisgröße ab. Es gibt einige Mädchen, die lieber einen kurzen, langen, dicken oder schmalen Penis bevorzugen. Das bedeutet aber nicht, dass sie mit einer anderen Penisform als ihrer Lieblingsform keinen guten Sex haben können. Ein Märchen ist auf jeden Fall, dass alle Mädchen große Penisse toll finden.

Damit es schön wird, kommt es auf das Gesamtpaket an: Die Stimmung, die Gefühle füreinander, die Zärtlichkeiten und das Einfühlungsvermögen. Wenn sich dann beide so bewegen, wie es für beide schön ist, kommt es auf ein paar Zentimeter mehr oder weniger überhaupt nicht an.