Krumm oder gerade? Was beim Penis normal ist!

Kein Penis ist total gerade! Aber wie krumm darf der Penis sein? Wir erklären, was normal ist und wann du besser zum Arzt gehen solltest!

Kein Penis ist kerzengerade!

Egal, ob dein steifer Penis nach links oder rechts, nach oben oder unten gekrümmt ist, oder etwas zur Seite zeigt: Das alles sind ganz normale Variationen der Natur. Du brauchst dich dafür also nicht zu schämen und kannst mit solch einer Krümmung problemlos Sex haben.

Warum ist der Penis krumm?

Damit der Penis steif werden kann, fließt Blut in die Schwellkörper. Zwei davon sind an der Penisoberseite, einer an der Unterseite. Weil aber nicht alle exakt gleich lang sind, biegt sich der Penis in die Richtung des kürzesten Schwellkörpers, wenn das Blut durch die Erregung hineinströmt.

Schmerzen durch Krümmung

Hat der Penis einen Knick oder eine sehr starke Krümmung, kann es schon schmerzhaft sein, wenn der Penis steif wird. Solche Krümmungen sind jedoch äußerst selten. Ist es bei dir doch der Fall, solltest du dich von einem Facharzt, wie einem Urologen untersuchen lassen. Er wird dir weiterhelfen können.

