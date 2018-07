Kein Freund? Woran das liegen kann...

Wie finde ich einen Freund?

Wünschst du dir einen Freund? Sind die meisten deiner Freundinnen in einer Beziehung und du fragst dich, warum es bei dir einfach nicht klappt? Vielleicht fragst du dich auch, was mit dir denn nicht stimmen könnte.

Die gute Nachricht ist: Du bist okay so, wie du bist. Vielleicht hast du nur einfach noch nicht den Richtigen gefunden. Hier gibt’s Tipps, damit das Alleinsein bald ein Ende hat!

Wer passt zu dir?

Viele denken, Gegensätze ziehen sich an. Das mag für eine kurze Zeit richtig sein – trotzdem tut es gut, jemanden zu finden, mit dem du auch Gemeinsamkeiten hast. Denn die sind eine gute Grundlage für eine Beziehung. Also check mal: Wie bist du eigentlich drauf? Redest du gern über Gefühle oder hörst du lieber zu? Action, Romantik, Fantasy, Fun oder Chillen – was ist dein Ding? Mach dir klar, wie du tickst. Dann fällt es dir leichter, jemanden zu finden, der ähnlich denkt und fühlt wie du!

Bist du zu schüchtern?

Du bist heimlich verknallt, aber traust dich nicht, deinen Schwarm anzusprechen? Dann teste erst mal, ob er auch auf dich steht. Schau und lächle ihn bei der nächsten Gelegenheit an. Wird dein Mini-Flirt erwidert? Dann geht’s weiter mit dem nächsten Schritt: Sag einfach mal „Hallo“, wenn ihr euch erneut begegnet. Du wirst total ignoriert? Das bedeutet dann wohl: Kein Interesse. Dein Schwarm grüßt zurück? Super, dann sprich ihn beim nächsten Mal an und stell dich ihm vor.

Schau genauer hin!

Versuch, hinter die Fassade eines Menschen zu blicken. Denn wer gibt schon gleich alles von sich preis? Du wirst überrascht sein, was es für tolle Jungs gibt, wenn du sie erst mal besser kennenlernst. Vielleicht ist ja aus dem unscheinbaren Jungen von gegenüber mittlerweile ein echt cooler Typ geworden? Möglicherweise sprüht also plötzlich gerade dort ein Funke, wo du ihn nie vermutet hättest.

Mehr zu dem Thema:

Galerie: 12 Gründe, warum Mädchen manchmal keinen Freund finden!